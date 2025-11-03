Polisportiva Trani
Polisportiva Trani
Calcio

La Polisportiva Trani allunga in vetta: 3-0 al San Severo

I tranesi sono primi in solitaria, a quota 13 punti

Trani - lunedì 3 novembre 2025 14.10
Seconda Categoria: è terminata, domenica 2 novembre, la 5^giornata di campionato: la Polisportiva Trani 2006, reduce dal pareggio contro l'Elce, ritrova subito il successo, battendo il Gioventù San Severo: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 3-0 per i tranesi, ancora imbattuti, grazie alle reti di Anastasia, Giangaspero e Desimine. Per quanto riguarda la classifica, i biancazzurri allungano in vetta, approfittando del pareggio del Soccer Ruvo e della sconfitta dell'Accademia Calcio Monte.

In questo momento, i tranesi guidano a 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e zero sconfitte mentre, al secondo posto, c'è il Ruvo a 11. Appaiati in terza posizione Accademia Calcio Monte e Marconi Ischitella, a quota 10. Per quanto riguarda la cronaca, mister Pensa schiera l'undici composto da Magnifico, Giangaspero, Tortosa Gaetano, Cafagna, Campanale, Tortosa Maicol, Dell'Oglio, Amorese, Patruno Mattia, Anastasia e Desimine.

Il primo tempo è a tinte biancazzurre: all'8' tentativo di Patruno, respinge il portiere avversario. Al 21' si rinnova il duello tra i due, con un intervento prodigioso dell'estremo difensore del San Severo. Al 27' la Polisportiva Trani passa in vantaggio: Patruno imbuca per Anastasia che, con un rasoterra, spedisce in porta: 1-0. Si va a riposo con il vantaggio tranese.

Nella ripresa, i biancazzurri colpiscono una traversa ma poi, al 57' arriva il raddoppio: secondo assist di giornata per Patruno che, questa volta, trova Giangaspero che non sbaglia: 2-0. Due minuti più tardi il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Polisportiva Trani ma, Desimine, si fa ipnotizzare. Al 68', l'ex Terlizzi, non perdona, centrando la rete del definitivo 3-0, in seguito al cross di Tortosa.

Nel prossimo turno, è big-match: la Polisportiva trani è ospite del Soccer Ruvo; si affrontano dunque le prime della classe, in una partita che potrà dire molto sulle sorti di questo campionato.
  • Polisportiva Trani
Altri contenuti a tema
Seconda Categoria, la Polisportiva Trani mantiene la vetta: termina 3-3 con l’Elce Seconda Categoria, la Polisportiva Trani mantiene la vetta: termina 3-3 con l’Elce Pari e rimpianti per i tranesi, primi in classifica a 10 punti
La Polisportiva Trani vola in vetta solitaria: 6-0 al Sammarco e terzo successo di fila La Polisportiva Trani vola in vetta solitaria: 6-0 al Sammarco e terzo successo di fila Con questa vittoria, i tranesi allungano a punteggio pieno in classifica
Seconda Categoria, la Polisportiva Trani fa due su due: battuto il Redheart Sannicandro 1-3 Seconda Categoria, la Polisportiva Trani fa due su due: battuto il Redheart Sannicandro 1-3 Morea, autore di una doppietta, e Amorese, regalano il secondo successo consecutivo
Seconda Categoria, debutto da sogno per la Polisportiva Trani che vince 10-3 contro l’Ischitella Calcio Seconda Categoria, debutto da sogno per la Polisportiva Trani che vince 10-3 contro l’Ischitella Meglio non poteva iniziare l’avventura di mister Pensa alla guida dei tranesi
Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria L’attesa è finita: Polisportiva Trani-Marconi Ischitella inaugura la stagione dei tranesi
Seconda Categoria, ecco i calendari: esordio casalingo per la Polisportiva contro l’Ischitella Seconda Categoria, ecco i calendari: esordio casalingo per la Polisportiva contro l’Ischitella Il campionato inizierà ufficialmente domenica 5 ottobre e terminerà il 26 aprile
Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie Il campionato avrà ufficialmente inizio domenica 5 ottobre
Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto Si svolgerà al Campo Povia (Bovio)
Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia
3 novembre 2025 Furti d'auto, la BAT è la seconda provincia d'Italia per numero di denunce: maglia nera a Foggia
Azione Trani contribuisce al Piano Coste: dalle criticità alle proposte per un litorale sostenibile
3 novembre 2025 Azione Trani contribuisce al Piano Coste: dalle criticità alle proposte per un litorale sostenibile
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley
3 novembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley
È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
3 novembre 2025 È online CanosaViva: una nuova rotta per l’informazione cittadina
AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale
3 novembre 2025 AVS in Puglia: Mino Di Lernia capolista per il Consiglio Regionale
Ufficio carte d'identità elettroniche, aperture straordinarie nel mese di novembre
3 novembre 2025 Ufficio carte d'identità elettroniche, aperture straordinarie nel mese di novembre
Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT "
3 novembre 2025 Giovanni Vurchio (PD): "Le Elezioni Regionali, il crocevia per il futuro di Andria e della BAT"
Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone
3 novembre 2025 Rapine e furti a Trani e Bisceglie, smantellata banda di tre persone
Trani, Pap-test day gratuito: l'iniziativa del Distretto 5 e della LILT
3 novembre 2025 Trani, Pap-test day gratuito: l'iniziativa del Distretto 5 e della LILT
"L'Infame Legge ": il processo di Trani del 1890
3 novembre 2025 "L'Infame Legge": il processo di Trani del 1890
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.