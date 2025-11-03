Calcio
La Polisportiva Trani allunga in vetta: 3-0 al San Severo
I tranesi sono primi in solitaria, a quota 13 punti
Trani - lunedì 3 novembre 2025 14.10
Seconda Categoria: è terminata, domenica 2 novembre, la 5^giornata di campionato: la Polisportiva Trani 2006, reduce dal pareggio contro l'Elce, ritrova subito il successo, battendo il Gioventù San Severo: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 3-0 per i tranesi, ancora imbattuti, grazie alle reti di Anastasia, Giangaspero e Desimine. Per quanto riguarda la classifica, i biancazzurri allungano in vetta, approfittando del pareggio del Soccer Ruvo e della sconfitta dell'Accademia Calcio Monte.
In questo momento, i tranesi guidano a 13 punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e zero sconfitte mentre, al secondo posto, c'è il Ruvo a 11. Appaiati in terza posizione Accademia Calcio Monte e Marconi Ischitella, a quota 10. Per quanto riguarda la cronaca, mister Pensa schiera l'undici composto da Magnifico, Giangaspero, Tortosa Gaetano, Cafagna, Campanale, Tortosa Maicol, Dell'Oglio, Amorese, Patruno Mattia, Anastasia e Desimine.
Il primo tempo è a tinte biancazzurre: all'8' tentativo di Patruno, respinge il portiere avversario. Al 21' si rinnova il duello tra i due, con un intervento prodigioso dell'estremo difensore del San Severo. Al 27' la Polisportiva Trani passa in vantaggio: Patruno imbuca per Anastasia che, con un rasoterra, spedisce in porta: 1-0. Si va a riposo con il vantaggio tranese.
Nella ripresa, i biancazzurri colpiscono una traversa ma poi, al 57' arriva il raddoppio: secondo assist di giornata per Patruno che, questa volta, trova Giangaspero che non sbaglia: 2-0. Due minuti più tardi il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Polisportiva Trani ma, Desimine, si fa ipnotizzare. Al 68', l'ex Terlizzi, non perdona, centrando la rete del definitivo 3-0, in seguito al cross di Tortosa.
Nel prossimo turno, è big-match: la Polisportiva trani è ospite del Soccer Ruvo; si affrontano dunque le prime della classe, in una partita che potrà dire molto sulle sorti di questo campionato.
