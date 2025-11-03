La Polisportiva Trani allunga in vetta: 3-0 al San Severo

: è terminata, domenica 2 novembre, la 5^giornata di campionato: la, reduce dal pareggio contro l'Elce, ritrova subito il successo, battendo il: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' terminaper i tranesi, ancora imbattuti, grazie alle reti di. Per quanto riguarda la classifica, i biancazzurri allungano in vetta, approfittando del pareggio del Soccer Ruvo e della sconfitta dell'Accademia Calcio Monte.In questo momento, i tranesi, frutto di quattro vittorie, un pareggio e zero sconfitte mentre, al secondo posto, c'è il Ruvo a 11. Appaiati in terza posizione Accademia Calcio Monte e Marconi Ischitella, a quota 10. Per quanto riguarda la cronaca, mister Pensa schiera l'undici composto da Magnifico, Giangaspero, Tortosa Gaetano, Cafagna, Campanale, Tortosa Maicol, Dell'Oglio, Amorese, Patruno Mattia, Anastasia e Desimine.Il primo tempo è a tinte biancazzurre: all'8' tentativo di Patruno, respinge il portiere avversario. Al 21' si rinnova il duello tra i due, con un intervento prodigioso dell'estremo difensore del San Severo. Al 27' la Polisportiva Trani passa in vantaggio:. Si va a riposo con il vantaggio tranese.Nella ripresa, i biancazzurri colpiscono una traversa ma poi, al 57' arriva il raddoppio:. Due minuti più tardi il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Polisportiva Trani ma, Desimine, si fa ipnotizzare., in seguito al cross di Tortosa.Nel prossimo turno, è big-match: la Polisportiva trani è ospite del Soccer Ruvo; si affrontano dunque le prime della classe, in una partita che potrà dire molto sulle sorti di questo campionato.