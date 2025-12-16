La Polisportiva Trani chiude l’anno in vetta alla classifica: 12-0 all’Audace Ascoli Satriano

Seconda Categoria, è terminata, domenica 7 dicembre, l'11esima giornata di campionato: la, reduce dal prezioso successo esterno contro la Real San Giovanni, centra l'ennesima vittoria stagionale, battendo in goleada: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' terminaper i tranesi, al termine di una partita senza storia, per tutti i novanta minuti. In termini di classifica, i biancazzurri chiudono l'anno in, salendo a quota, tre in più del Virtus Sammarco secondo, fermo a 24.Unquello della Polisportiva Trani che, dopo aver stravinto il girone di Terza Categoria la scorsa stagione, sogna di salire ine sin qui, il cammino svolto dagli uomini di Pensa, sembra seguire un obiettivo ben definito:, con 42 reti realizzate (miglior attacco) e 9 subite (miglior difesa).Quanto alla cronaca, nel primo tempo la Polisportiva Trani rifila otto reti agli avversari, con le firme di Amorese, Atif, Dell'Oglio, Patruno Mattia, Desimine (doppietta) e Patruno Sabino (doppietta). Nella ripresa continua il dominio, con i tranesi che trovano altri quattro gol: a segno Dell'Oglio, Pacini, Erragh ed il giovane Stasi, che realizza il, a prescindere dal risultato - commenta il presidente- tutti loro hanno sposato in pieno il mioe soprattutto la voglia di divertirsi facendo gruppo. Il mistere il suo staff mi hanno convinto sin da subito, ci avevo visto lungo. La professionalità del mister e il suo instancabile lavoro gli stanno dando ragione»Dunque la Polisportiva Trani chiude l'anno solare nel migliore dei modi: i biancazzurri torneranno in campo direttamente domenica 4 gennaio '26, nell'attesa sfida contro l'Eagles Bisceglie.