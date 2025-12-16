Polisportiva Trani
La Polisportiva Trani chiude l’anno in vetta alla classifica: 12-0 all’Audace Ascoli Satriano

Abruzzese: “Orgoglioso dei miei ragazzi, hanno sposato a pieno il mio credo”

Trani - martedì 16 dicembre 2025 08.00
Seconda Categoria, è terminata, domenica 7 dicembre, l'11esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani 2006, reduce dal prezioso successo esterno contro la Real San Giovanni, centra l'ennesima vittoria stagionale, battendo in goleada l'Audace Ascoli Satriano: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 12-0 per i tranesi, al termine di una partita senza storia, per tutti i novanta minuti. In termini di classifica, i biancazzurri chiudono l'anno in vetta, salendo a quota 27 punti, tre in più del Virtus Sammarco secondo, fermo a 24.

Un percorso da incorniciare quello della Polisportiva Trani che, dopo aver stravinto il girone di Terza Categoria la scorsa stagione, sogna di salire in Prima Categoria e sin qui, il cammino svolto dagli uomini di Pensa, sembra seguire un obiettivo ben definito: 8 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, con 42 reti realizzate (miglior attacco) e 9 subite (miglior difesa).

Quanto alla cronaca, nel primo tempo la Polisportiva Trani rifila otto reti agli avversari, con le firme di Amorese, Atif, Dell'Oglio, Patruno Mattia, Desimine (doppietta) e Patruno Sabino (doppietta). Nella ripresa continua il dominio, con i tranesi che trovano altri quattro gol: a segno Dell'Oglio, Pacini, Erragh ed il giovane Stasi, che realizza il definitivo 12-0.

«Orgoglioso dei miei ragazzi, a prescindere dal risultato - commenta il presidente Abruzzese - tutti loro hanno sposato in pieno il mio credo e soprattutto la voglia di divertirsi facendo gruppo. Il mister Pensa e il suo staff mi hanno convinto sin da subito, ci avevo visto lungo. La professionalità del mister e il suo instancabile lavoro gli stanno dando ragione»

Dunque la Polisportiva Trani chiude l'anno solare nel migliore dei modi: i biancazzurri torneranno in campo direttamente domenica 4 gennaio '26, nell'attesa sfida contro l'Eagles Bisceglie.
