Calcio
La Polisportiva Trani chiude l’anno in vetta alla classifica: 12-0 all’Audace Ascoli Satriano
Abruzzese: “Orgoglioso dei miei ragazzi, hanno sposato a pieno il mio credo”
Trani - martedì 16 dicembre 2025 08.00
Seconda Categoria, è terminata, domenica 7 dicembre, l'11esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani 2006, reduce dal prezioso successo esterno contro la Real San Giovanni, centra l'ennesima vittoria stagionale, battendo in goleada l'Audace Ascoli Satriano: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 12-0 per i tranesi, al termine di una partita senza storia, per tutti i novanta minuti. In termini di classifica, i biancazzurri chiudono l'anno in vetta, salendo a quota 27 punti, tre in più del Virtus Sammarco secondo, fermo a 24.
Un percorso da incorniciare quello della Polisportiva Trani che, dopo aver stravinto il girone di Terza Categoria la scorsa stagione, sogna di salire in Prima Categoria e sin qui, il cammino svolto dagli uomini di Pensa, sembra seguire un obiettivo ben definito: 8 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, con 42 reti realizzate (miglior attacco) e 9 subite (miglior difesa).
Quanto alla cronaca, nel primo tempo la Polisportiva Trani rifila otto reti agli avversari, con le firme di Amorese, Atif, Dell'Oglio, Patruno Mattia, Desimine (doppietta) e Patruno Sabino (doppietta). Nella ripresa continua il dominio, con i tranesi che trovano altri quattro gol: a segno Dell'Oglio, Pacini, Erragh ed il giovane Stasi, che realizza il definitivo 12-0.
«Orgoglioso dei miei ragazzi, a prescindere dal risultato - commenta il presidente Abruzzese - tutti loro hanno sposato in pieno il mio credo e soprattutto la voglia di divertirsi facendo gruppo. Il mister Pensa e il suo staff mi hanno convinto sin da subito, ci avevo visto lungo. La professionalità del mister e il suo instancabile lavoro gli stanno dando ragione»
Dunque la Polisportiva Trani chiude l'anno solare nel migliore dei modi: i biancazzurri torneranno in campo direttamente domenica 4 gennaio '26, nell'attesa sfida contro l'Eagles Bisceglie.
Un percorso da incorniciare quello della Polisportiva Trani che, dopo aver stravinto il girone di Terza Categoria la scorsa stagione, sogna di salire in Prima Categoria e sin qui, il cammino svolto dagli uomini di Pensa, sembra seguire un obiettivo ben definito: 8 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, con 42 reti realizzate (miglior attacco) e 9 subite (miglior difesa).
Quanto alla cronaca, nel primo tempo la Polisportiva Trani rifila otto reti agli avversari, con le firme di Amorese, Atif, Dell'Oglio, Patruno Mattia, Desimine (doppietta) e Patruno Sabino (doppietta). Nella ripresa continua il dominio, con i tranesi che trovano altri quattro gol: a segno Dell'Oglio, Pacini, Erragh ed il giovane Stasi, che realizza il definitivo 12-0.
«Orgoglioso dei miei ragazzi, a prescindere dal risultato - commenta il presidente Abruzzese - tutti loro hanno sposato in pieno il mio credo e soprattutto la voglia di divertirsi facendo gruppo. Il mister Pensa e il suo staff mi hanno convinto sin da subito, ci avevo visto lungo. La professionalità del mister e il suo instancabile lavoro gli stanno dando ragione»
Dunque la Polisportiva Trani chiude l'anno solare nel migliore dei modi: i biancazzurri torneranno in campo direttamente domenica 4 gennaio '26, nell'attesa sfida contro l'Eagles Bisceglie.