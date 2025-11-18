Polisportiva Trani
Polisportiva Trani
La Polisportiva Trani è inarrestabile: 1-0 all’Accademia Monte. I tranesi guidano in vetta solitaria

La Polisportiva Trani è ancora imbattuta in campionato: che inizio!

Trani - martedì 18 novembre 2025 08.00
Seconda Categoria, è terminata, domenica 16 novembre, la 7^giornata di campionato: la Polisportiva Trani, reduce dal prezioso pareggio di Ruvo, si conferma in vetta solitaria, battendo 1-0 l'Accademia Calcio Monte, in un match ricco di insidie. Con questo risultato, i tranesi restano imbattuti e, in termini di classifica, guidano a quota 17 punti, due in più dal secondo posto, occupato dal Virtus Sammarco. Decisiva la rete di Anastasia.

Quanto alla cronaca, mister Pensa si affida all'undici composto da Crisantemo, Atif, Patruno Sabino, Cafagna, Campanale, Tortosa, Dell'oglio, Amorese, Desimine, Anastasia, Patruno Mattia. Primi venti minuti di gioco sostanzialmente equilibrati ma, al 34', ci pensa Anastasia a spezzare l'equilibrio, con una prodezza dalla distanza che non lascia scampo al portiere avversario: 1-0. Quattro minuti più tardi, ancora Anastasia pericoloso, bloccato questa volta dall'estremo difensore ospite. Allo scadere del primo tempo, Cafagna colpisce in pieno il palo. Si va a riposo sull'1-0.

Primi minuti di secondo tempo di marca Accademia Monte ma, al 55', è Campanale a sfiorare il raddoppio. Al 63' gli ospiti vanno vicinissimi al pari, ma Lauriola sciupa tutto in contropiede. Al 73' punizione insidiosa di Santodirocco, attento Crisantemo. All'84' Atif potrebbe chiudere i giochi, senza riuscirci. Termina così: Polisportiva Trani 1-0 Accademia Calcio Monte. Nel prossimo turno, i tranesi faranno visita alla Virtus Molfetta.
