La Polisportiva Trani è inarrestabile: 2-1 al Sant’Agata di Puglia

, è terminata, domenica 30 novembre, la 9^giornata di campionato: la capolista, reduce dal prezioso pareggio esterno contro la Virtus Molfetta, continua il proprio percorso vincente, battendo anche il; sul sintetico del 'Capirro Sport Village' terminaper i tranesi, ancorain campionato. In termini di classifica, gli uomini di Abruzzese mantengono il, salendo apunti, uno in più del Marconi Ischitella, che insegue a quota 20.Quanto alla cronaca, mister Pensa si affida all'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa, Cafagna, Campanale, Persichella, Patruno Sabino, Amorese, Desimine, Patruno Mattia e Morea. Il primo squillo della gara è targato Polisportiva Trani, con un cross preciso di Tortosa che non trova compagni pronti a spedire in rete. Sei minuti più tardi Desimine colpisce in pieno i legni. Al 38' arriva il meritato vantaggio dei tranesi:. Al 45+3' Pacini, entrato al posto dell'infortunato Morea, sigla il raddoppio,Ad inizio secondo tempo gli ospiti accorciano subito le distanze con. Il Sant'Agata prova ad imbastire trame offensive per pareggiare i conti, senza riuscirci. All'80' ottima occasione per Atif, palla alta sopra la traversa. Nel finale arriverà anche un cartellino rosso ai danni di Valente. Termina qui:Nel prossimo turno i tranesi saranno impegnati contro la Real San Giovanni, quartultima in classifica.