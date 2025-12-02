Calcio
La Polisportiva Trani è inarrestabile: 2-1 al Sant’Agata di Puglia
I tranesi, sempre primi in classifica, sono ancora imbattuti in campionato
Trani - martedì 2 dicembre 2025 07.45
Seconda Categoria, è terminata, domenica 30 novembre, la 9^giornata di campionato: la capolista Polisportiva Trani 2006, reduce dal prezioso pareggio esterno contro la Virtus Molfetta, continua il proprio percorso vincente, battendo anche il Sant'Agata di Puglia; sul sintetico del 'Capirro Sport Village' termina 2-1 per i tranesi, ancora imbattuti in campionato. In termini di classifica, gli uomini di Abruzzese mantengono il primato, salendo a 21 punti, uno in più del Marconi Ischitella, che insegue a quota 20.
Quanto alla cronaca, mister Pensa si affida all'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa, Cafagna, Campanale, Persichella, Patruno Sabino, Amorese, Desimine, Patruno Mattia e Morea. Il primo squillo della gara è targato Polisportiva Trani, con un cross preciso di Tortosa che non trova compagni pronti a spedire in rete. Sei minuti più tardi Desimine colpisce in pieno i legni. Al 38' arriva il meritato vantaggio dei tranesi: rigore procurato e realizzato splendidamente da Martin Morea: 1-0. Al 45+3' Pacini, entrato al posto dell'infortunato Morea, sigla il raddoppio, deviando in rete la punizione calciata precedentemente da Campanale: 2-0.
Ad inizio secondo tempo gli ospiti accorciano subito le distanze con Pepe che, al 50', disegna una traiettoria da calcio piazzato che trafigge Crisantemo: 1-2. Il Sant'Agata prova ad imbastire trame offensive per pareggiare i conti, senza riuscirci. All'80' ottima occasione per Atif, palla alta sopra la traversa. Nel finale arriverà anche un cartellino rosso ai danni di Valente. Termina qui: Polisportiva Trani 2-1 Sant'Agata di Puglia.
Nel prossimo turno i tranesi saranno impegnati contro la Real San Giovanni, quartultima in classifica.
