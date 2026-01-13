La Polisportiva Trani è inarrestabile: Real Rodi Garganico battuto 0-9

Seconda Categoria, è terminata, domenica 11 gennaio, la 13esima giornata di campionato: la, reduce dal convincente successo interno contro l'Eagles Bisceglie (5-1), continua a stupire e convincere, battendo anche il, fanalino di coda: al 'Teodoro Moretti' termina, al termine di una partita senza storia. In termini di classifica, i biancazzurri consolidano la, salendo a quota, cinque in più dal Virtus Sammarco secondo, fermo a 28.Un percorso, sin qui, perfetto, quello della Polisportiva Trani che, giornata dopo giornata, sta confermando tutta la propria determinazione e potenza, in un campionato per nulla scontato. Il percorso dei biancazzurri è da incorniciare:, con 56 reti realizzate (miglior attacco) e 10 subite (miglior difesa).Quanto alla cronaca, Pensa schiera l'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa Gaetano, Campanale, Tortosa Maicol, Cafagna, Patruno Sabino, Amorese, Desimine, Patruno Mattia, Di Noia. Quest'ultimo, nella prima frazione di gioco, si rende protagonista con una tripletta da sogno: prima con un pallonetto, dopodiché si fa trovare pronto su una respinta breve del portiere avversario, e successivamente centra anche lo 0-3. Le altri quattro reti, che chiudono i primi 45' sullo 0-7, portano le firme di Patruno Mattia, Patruno Sabino, Maicol Tortosa e nuovamente Di Noia, che dunque cala il poker personale.Nella ripresa non cambia lo spartito: al 55' Amorese fa 0-8 e, a tempo quasi scaduto, Desimine trova il gol del. Una prestazione da incorniciare per la Polisportiva Trani che, domenica prossima, è attesa dalla seconda trasferta consecutiva, questa volta contro il Marconi Ischitella, quinto in classifica.