La Polisportiva Trani mantiene il primato in classifica: è 1-1 con il Soccer Ruvo

Tranesi ancora primi in graduatoria ed imbattuti in campionato

Trani - martedì 11 novembre 2025
Seconda Categoria: è terminata, domenica 9 novembre, la 6^giornata di campionato: la Polisportiva Trani, reduce dalla convincente vittoria contro il Gioventù San Severo, mantiene il primato e l'imbattibilità, pareggiando contro il Soccer Ruvo, terzo in graduatoria. Lo scontro diretto, giocatosi al 'Fausto Coppi' di Ruvo, finisce dunque 1-1, al termine di una partita combattuta da entrambe le parti. A segno, per i tranesi, Desimine, che ristabilisce la parità in seguito al vantaggio dei padroni di casa.

In questo momento, gli uomini di Abruzzese sono ancora primi in classifica, a quota 14 punti mentre, al secondo posto, c'è il Marconi Ischitella, che insegue a 13. Seguono Soccer Ruvo e Virtus Sammarco a 12 e Accademia Calcio Monte e Virtus Molfetta, a 11. Per quanto riguarda la cronaca, mister Pensa si affida all'11 composto da Crisantemo, Giangaspero, Tortosa Gaetano, Cafagna, Campanale, Tortosa Maicol, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Anastasia e Morea.

Primo tempo sostanzialmente equilibrato: al 13' squillo del Ruvo con Campanale, attento Crisantemo, che respinge. Al 28' è il turno della Polisportiva con Desimine, esito negativo. Al 32' i biancorossi recriminano per un calcio di rigore, non ravvisato dall'arbitro. Si va a riposo sullo 0-0.

Al 58' il Ruvo trova la rete del vantaggio: discesa sulla fascia di Campanale che, arrivato a tu per tu con Crisantemo, non sbaglia: 1-0. Dieci minuti più tardi i tranesi pareggiano, grazie alla splendida rete di Desimine che, in mezza rovesciata, trafigge il portiere avversario, siglando la rete del definitivo 1-1. Nel prossimo turno, i tranesi ospitano l'Accademia Calcio Monte.
