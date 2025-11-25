Polisportiva Trani
La Polisportiva Trani mantiene l'imbattibilità e la vetta: è 0-0 con la Virtus Molfetta

Al 'Petrone' una partita abbastanza equilibrata e avara di emozioni

Trani - martedì 25 novembre 2025 15.51
Seconda Categoria, è terminata, domenica 23 novembre, l'8^giornata di campionato: la Polisportiva Trani 2006, reduce dal preziosissimo successo interno contro l'Accademia Calcio Monte, rimane imbattuta, pareggiando con la Virtus Molfetta, quarta. Al 'Petrone' termina 0-0, al termine di una partita piuttosto equilibrata. In termini di classifica, i tranesi mantengono la vetta solitaria, a 18 punti, uno in più del Marconi Ischitella secondo.

Quanto alla cronaca, mister Pensa si affida all'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa Gaetano, Cafagna, Campanale, Tortosa Maicol, Patruno Sabino, Amorese, Patruno Mattia, Anastasia e Pacini. Primo tempo avaro di emozioni rilevanti: al 13' ci provano i padroni di casa, attento Crisantemo. Al 25' è il turno dei tranesi con Campanale, traiettoria imprecisa. Si va a riposo sullo 0-0.

Al 46' ci prova Tortosa, che però non inquadra lo specchio di porta. Al 51' è Pacini ad andare vicino al vantaggio, in seguito ad un'ottima combinazione tra Anastasia e Patruno. Al 57' la Polisportiva Trani subisce un cartellino rosso ai danni di Tortosa Maicol, reo di aver fermato un giocatore avversario involato verso la porta. Nel finale i tranesi proveranno a rendersi pericolosi, senza riuscirci. Al 'Petrone' termina in parità: Virtus Molfetta 0-0 Polisportiva Trani. Nel prossimo turno, la squadra di Abruzzese ospiterà il Sant'Agata di Puglia.
