La Polisportiva Trani riparte da Michele Pensa: è lui il nuovo allenatore

È oramai alle porte la stagione 25/26 in casache, dopo aver scongiurato qualsiasi ipotesi di acquisizione di un titolo in categorie superiori, ripartirà dalla Seconda Categoria, dando così seguito alla vittoria dello scorso campionato, oltre a quella della Coppa Puglia. C'era attesa per conoscere il nuovo allenatore dei tranesi: è ufficiale l'arrivo di, fresco vincitore della Prima Categoria con la maglia del Canusium, alla sua primissima esperienza in panchina.A completare lo staff, che sarà allenatore in seconda, in attesa di scoprire chi ricoprirà i ruoli di preparatore atletico e dei portieri. Per mister Pensa un curriculum da giocatore da tutto rispetto: durante la sua lunga carriera, ha militato nell'Audace Cerignola, nel Barletta, nel Canosa, nel Corato e infine nel Canusium. Queste le sue prime parole in biancazzurro: "Trani è una piazza ambiziosa,. È stato molto facile accettare. Vittoria a Canosa? L'anno scorso siamo stati straordinari, con una squadra ricca di giovani. Lotteremo per vincere tutte le partite. Il mio gioco è fatto di intensità e ritmo, ci sono momenti in cui riusciremo e altri no. Alla Città posso promettere che ce la metteremo tutta."