La Polisportiva Trani vola in vetta solitaria: 6-0 al Sammarco e terzo successo di fila

Con questa vittoria, i tranesi allungano a punteggio pieno in classifica

Trani - lunedì 20 ottobre 2025 17.55
Non ha intenzione di fermarsi la Polisportiva Trani 2006 del presidente Abruzzese che, domenica, è scesa in campo per la 3^giornata del campionato di Seconda Categoria: sul sintetico del 'Capirro Sport Village', i tranesi hanno battuto, con il risultato tennistico di 6-0, il Virtus Sammarco, al termine di una partita perfetta. Le reti di Anastasia, Morea, Patruno e Amorese, autore di una tripletta, regalano il terzo successo consecutivo a mister Pensa. In termini di classifica, i biancazzurri sono in vetta a punteggio pieno, a due lunghezze di distanza dall'Accademia Calcio Monte, Soccer Ruvo ed Eagles Bisceglie, appaiate a quota sette.

Quanto alla cronaca, il tecnico tranese si affida all'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa Gaetano, Cafagna, Campanale, Tortosa Maicol, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Anastasia e Morea. Al 30' la Polisportiva Trani sblocca il risultato: assist di Amorese per Anastasia che, a tu per tu con il portiere avversario, non può sbagliare: 1-0. Al 37' arriva il raddoppio: semi-rovesciata di uno scatenato Amorese, sulla respinta dell'estremo difensore del Sammarco si fa trovare pronto lo stesso Amorese, che sigla il 2-0, prima di superarsi al 65', quando firma la doppietta personale. Negli ultimi venti minuti di gioco la Polisportiva dilaga: ecco le firme di Morea, Patruno e, nuovamente, Amorese, che si porta a casa il pallone, trovando la rete del definitivo 6-0.
