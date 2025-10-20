La Polisportiva Trani vola in vetta solitaria: 6-0 al Sammarco e terzo successo di fila

Non ha intenzione di fermarsi ladel presidente Abruzzese che, domenica, è scesa in campo per la 3^giornata del campionato di Seconda Categoria: sul sintetico del 'Capirro Sport Village', i tranesi hanno battuto, con il risultato tennistico di, il, al termine di una partita perfetta. Le reti di, autore di una tripletta, regalano il terzo successo consecutivo a mister Pensa. In termini di classifica, i biancazzurri sono in, a due lunghezze di distanza dall'Accademia Calcio Monte, Soccer Ruvo ed Eagles Bisceglie, appaiate a quota sette.Quanto alla cronaca, il tecnico tranese si affida all'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa Gaetano, Cafagna, Campanale, Tortosa Maicol, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Anastasia e Morea. Al 30' la Polisportiva Trani sblocca il risultato: assist di Amorese per Anastasia che, a tu per tu con il portiere avversario, non può sbagliare: 1-0. Al 37' arriva il raddoppio: semi-rovesciata di uno scatenato Amorese, sulla respinta dell'estremo difensore del Sammarco si fa trovare pronto lo stesso Amorese, che sigla il 2-0, prima di superarsi al 65', quando firma la doppietta personale. Negli ultimi venti minuti di gioco la Polisportiva dilaga: ecco le firme di Morea, Patruno e, nuovamente, Amorese, che si porta a casa il pallone,