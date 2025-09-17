IMG CCE
Lavinia Group Trani: Karolina Pidhurska nuova schiacciatrice bianco-blu per la stagione 2025/26

La Lavinia Group Volley Trani arricchisce il proprio organico con un innesto di valore internazionale

Trani - mercoledì 17 settembre 2025 14.13 Comunicato Stampa
La Lavinia Group Volley Trani arricchisce il proprio organico con un innesto di valore internazionale: Karolina Pidhurska, schiacciatrice classe 2003 originaria di Rivne (Ucraina), vestirà la maglia bianco-blu nella stagione sportiva 2025/26.

Un profilo giovane ma già ricco di esperienze significative, capace di dare solidità e potenza al reparto offensivo. A soli 15 anni, Pidhurska ha debuttato nella Super League ucraina, mostrando precocemente il suo talento. Successivamente ha proseguito il suo percorso nel campionato svedese e, nelle ultime due stagioni, nella Super League montenegrina, consolidando la sua crescita tecnica e caratteriale in contesti competitivi e ad alto livello.

Il suo arrivo rappresenta un passo importante nella costruzione della rosa bianco-blu, che potrà contare su una giocatrice determinata, con grande margine di miglioramento e già abituata a confrontarsi con campionati di caratura internazionale.

«È la mia prima stagione con la maglia della Lavinia Group Volley Trani – ha dichiarato Pidhurska – sono felice di essere qui, questa società è un'ottima opportunità per migliorarmi e fare il salto di qualità nella mia carriera. L'ambiente è eccezionale, mi trovo molto bene con la squadra e lo staff.»

Con l'arrivo di Karolina Pidhurska, Lavinia Group Volley Trani conferma la propria ambizione: affrontare il campionato di Serie C femminile 2025/26 con una rosa competitiva, che unisca la solidità delle giocatrici più esperte alla freschezza delle nuove leve e alla spinta di energie internazionali, in un percorso che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione.
