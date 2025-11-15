Volley
Lavinia Group Volley Trani: domenica sfida casalinga contro Yes Energia Volley Gioia
Appuntamento a domenica 16 novembre, ore 18:00, Tensostatico “Ferrante
Trani - sabato 15 novembre 2025
La Lavinia Group Volley Trani torna tra le mura amiche del Tensostatico "Ferrante" per la sesta giornata del campionato di Serie C femminile, in programma domenica 16 novembre alle ore 18:00 contro la Yes Energia Volley Gioia.
La formazione bianco-blu, guidata da coach Mazzola, arriva all'appuntamento forte della convincente vittoria ottenuta sul campo della Pegaso '93 Molfetta e del primo posto in classifica consolidato con una serie di prestazioni autorevoli.
La gara si preannuncia impegnativa: Gioia è una squadra organizzata, dotata di buone individualità e capace di esprimere ritmo e intensità in tutti i fondamentali.
«Arriviamo da una prestazione solida – commenta coach Mazzola – ma sappiamo di dover restare concentrate. Gioia è una squadra che non regala nulla: serviranno equilibrio, pazienza e ordine nel gioco per poter gestire i momenti più delicati del match».
La Lavinia Group scenderà in campo con l'obiettivo di difendere la vetta e dare continuità alla crescita mostrata nelle prime giornate.
Una sfida che promette intensità, qualità e il sostegno del pubblico di casa pronto a spingere le bianco-blu verso un nuovo risultato positivo.
Appuntamento a domenica 16 novembre, ore 18:00, Tensostatico "Ferrante" – Trani.
La formazione bianco-blu, guidata da coach Mazzola, arriva all'appuntamento forte della convincente vittoria ottenuta sul campo della Pegaso '93 Molfetta e del primo posto in classifica consolidato con una serie di prestazioni autorevoli.
La gara si preannuncia impegnativa: Gioia è una squadra organizzata, dotata di buone individualità e capace di esprimere ritmo e intensità in tutti i fondamentali.
«Arriviamo da una prestazione solida – commenta coach Mazzola – ma sappiamo di dover restare concentrate. Gioia è una squadra che non regala nulla: serviranno equilibrio, pazienza e ordine nel gioco per poter gestire i momenti più delicati del match».
La Lavinia Group scenderà in campo con l'obiettivo di difendere la vetta e dare continuità alla crescita mostrata nelle prime giornate.
Una sfida che promette intensità, qualità e il sostegno del pubblico di casa pronto a spingere le bianco-blu verso un nuovo risultato positivo.
Appuntamento a domenica 16 novembre, ore 18:00, Tensostatico "Ferrante" – Trani.