Lavinia Group Volley Trani: domenica sfida casalinga contro Yes Energia Volley Gioia

Trani - sabato 15 novembre 2025
La Lavinia Group Volley Trani torna tra le mura amiche del Tensostatico "Ferrante" per la sesta giornata del campionato di Serie C femminile, in programma domenica 16 novembre alle ore 18:00 contro la Yes Energia Volley Gioia.

La formazione bianco-blu, guidata da coach Mazzola, arriva all'appuntamento forte della convincente vittoria ottenuta sul campo della Pegaso '93 Molfetta e del primo posto in classifica consolidato con una serie di prestazioni autorevoli.

La gara si preannuncia impegnativa: Gioia è una squadra organizzata, dotata di buone individualità e capace di esprimere ritmo e intensità in tutti i fondamentali.

«Arriviamo da una prestazione solida – commenta coach Mazzola – ma sappiamo di dover restare concentrate. Gioia è una squadra che non regala nulla: serviranno equilibrio, pazienza e ordine nel gioco per poter gestire i momenti più delicati del match».

La Lavinia Group scenderà in campo con l'obiettivo di difendere la vetta e dare continuità alla crescita mostrata nelle prime giornate.
Una sfida che promette intensità, qualità e il sostegno del pubblico di casa pronto a spingere le bianco-blu verso un nuovo risultato positivo.

Appuntamento a domenica 16 novembre, ore 18:00, Tensostatico "Ferrante" – Trani.
