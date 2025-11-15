Lavinia Group Volley Trani: domenica sfida casalinga contro Yes Energia Volley Gioia

Latorna tra le mura amiche del Tensostatico "Ferrante" per la sesta giornata del campionato di, in programma domenica 16 novembre alle ore 18:00 contro laLa formazione bianco-blu, guidata da coach Mazzola, arriva all'appuntamento forte della convincente vittoria ottenuta sul campo della Pegaso '93 Molfetta e del primo posto in classifica consolidato con una serie di prestazioni autorevoli.La gara si preannuncia impegnativa: Gioia è una squadra organizzata, dotata di buone individualità e capace di esprimere ritmo e intensità in tutti i fondamentali.«Arriviamo da una prestazione solida – commenta coach Mazzola – ma sappiamo di dover restare concentrate. Gioia è una squadra che non regala nulla: serviranno equilibrio, pazienza e ordine nel gioco per poter gestire i momenti più delicati del match».La Lavinia Group scenderà in campo con l'obiettivo di difendere la vetta e dare continuità alla crescita mostrata nelle prime giornate.Una sfida che promette intensità, qualità e il sostegno del pubblico di casa pronto a spingere le bianco-blu verso un nuovo risultato positivo.Appuntamento a domenica 16 novembre, ore 18:00, Tensostatico "Ferrante" – Trani.