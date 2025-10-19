Lavinia Group Volley Trani: entusiasmo e voglia di continuità per la prima in casa contro la Sportilia Bisceglie

Dopo il convincente esordio con la vittoria per 3-0 sul Don Milani Volley, lasi prepara a vivere un altro appuntamento importante: la prima partita casalinga della stagione, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C femminile 2025/26.Domenica 19 ottobre, al Tensostatico "Ferrante" di Trani, le bianco-blu affronteranno la, una delle squadre più solide e competitive del girone, da sempre capace di mettere in difficoltà ogni avversaria.Per la squadra guidata da coach Mauro Mazzola, la sfida rappresenta un test fondamentale per dare continuità ai risultati e consolidare la fiducia maturata dopo l'ottimo debutto stagionale.«Sappiamo che ci aspetta una partita impegnativa – commentano dallo staff tecnico – la Sportilia è una squadra esperta, con un organico di qualità, ma arriviamo a questo appuntamento con entusiasmo, determinazione e la voglia di confermare quanto di buono fatto all'esordio. Giocare davanti al nostro pubblico sarà uno stimolo in più per dare il massimo e continuare a crescere come gruppo.»La Lavinia Group Volley Trani è pronta a difendere i propri colori tra le mura amiche, con la spinta dei tifosi bianco-blu e la determinazione di chi vuole dare continuità a un inizio di stagione da protagoniste.