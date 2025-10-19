unnamed
Lavinia Group Volley Trani: entusiasmo e voglia di continuità per la prima in casa contro la Sportilia Bisceglie

"Sappiamo che ci aspetta una partita impegnativa, ma arriviamo a questo appuntamento con entusiasmo"

Trani - domenica 19 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Dopo il convincente esordio con la vittoria per 3-0 sul Don Milani Volley, la Lavinia Group Volley Trani si prepara a vivere un altro appuntamento importante: la prima partita casalinga della stagione, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C femminile 2025/26.

Domenica 19 ottobre, al Tensostatico "Ferrante" di Trani, le bianco-blu affronteranno la Sportilia Bisceglie, una delle squadre più solide e competitive del girone, da sempre capace di mettere in difficoltà ogni avversaria.

Per la squadra guidata da coach Mauro Mazzola, la sfida rappresenta un test fondamentale per dare continuità ai risultati e consolidare la fiducia maturata dopo l'ottimo debutto stagionale.

«Sappiamo che ci aspetta una partita impegnativa – commentano dallo staff tecnico – la Sportilia è una squadra esperta, con un organico di qualità, ma arriviamo a questo appuntamento con entusiasmo, determinazione e la voglia di confermare quanto di buono fatto all'esordio. Giocare davanti al nostro pubblico sarà uno stimolo in più per dare il massimo e continuare a crescere come gruppo.»

La Lavinia Group Volley Trani è pronta a difendere i propri colori tra le mura amiche, con la spinta dei tifosi bianco-blu e la determinazione di chi vuole dare continuità a un inizio di stagione da protagoniste.
