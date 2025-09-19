unnamed
Lavinia Group Volley Trani: il settore maschile torna protagonista in Serie D

Alla guida del nuovo progetto ci sarà coach Mauro Mazzola

Trani - venerdì 19 settembre 2025 13.33 Comunicato Stampa
Dopo diversi anni di assenza, la Lavinia Group Volley Trani annuncia con orgoglio il ritorno di una squadra maschile nel campionato di Serie D. Un investimento importante che rappresenta non solo una scelta sportiva, ma anche un segnale forte di radicamento territoriale: riportare a Trani un campionato di livello che ha già riscosso entusiasmo e coinvolgimento tra gli atleti locali, molti dei quali negli ultimi anni erano stati costretti a giocare fuori città.

Alla guida del nuovo progetto ci sarà coach Mauro Mazzola, affiancato dall'assistant coach Michele Maggialetti e dal direttore sportivo Nico Ingannamorte. Lo staff tecnico e dirigenziale lavorerà per costruire una squadra equilibrata, capace di unire l'esperienza di atleti già affermati al talento dei giovani provenienti dal settore giovanile, con l'obiettivo di gettare basi solide per il futuro.

La priorità sarà disputare un campionato di livello, valutando di volta in volta il livello del girone e delle altre squadre. L'attenzione principale resta rivolta alla crescita complessiva del movimento maschile, affinché questa nuova avventura diventi un punto di riferimento per i più piccoli che si avvicinano alla pallavolo.

«Ripartire con la Serie D maschile – sottolinea la dirigenza – significa riaffermare la nostra volontà di dare spazio al talento tranese e di rafforzare il settore maschile, creando un percorso di crescita che parta dal vivaio e arrivi fino alla prima squadra. È un investimento che guarda al futuro e che rispecchia la nostra idea di società: solida, radicata nel territorio e capace di costruire opportunità per i giovani.»

Nei prossimi giorni la società presenterà ufficialmente la nuova squadra, pronta a vivere una stagione di passione, entusiasmo e appartenenza ai colori bianco-blu. Con questo nuovo progetto, la Lavinia Group Volley Trani ribadisce la propria identità di realtà sportiva completa, pronta a dare nuova linfa al settore maschile.
