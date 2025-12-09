Lavinia Group Volley Trani: prestazione di altissimo livello nella vittoria esterna contro l’ASD Turi Revolution

La Lavinia Group Volley Trani torna dalla trasferta di Turi con un successo netto e autorevole, frutto di una gara condotta con precisione, continuità e grande maturità tecnica. Le bianco-blu si impongono per 3-0, confermando solidità, attenzione e capacità di gestione in ogni fase del match.Fin dai primi punti la squadra di coach Mazzola ha mostrato concentrazione e consapevolezza, ben sapendo di affrontare un avversario temibile, reduce da prestazioni importanti tra le mura di casa e capace di mettere in difficoltà anche formazioni di alta classifica. La Lavinia, però, ha risposto con ordine e lucidità, mantenendo il controllo del gioco dall'inizio alla fine.«È stata una gara di assoluta precisione, quasi ai limiti della perfezione – commenta coach Mazzola – Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata e che Turi è un avversario da temere, ma la squadra è stata bravissima a tenere mentalmente e tecnicamente per tutta la durata del match.»Unico momento di lieve flessione nella parte centrale del primo set, con qualche distrazione e qualche punto concesso gratuitamente, ma senza mai compromettere l'andamento complessivo del parziale. Dal secondo set in poi, la gara ha seguito un copione chiaro: incisività in attacco, ricezione stabile e una fase break sempre più efficace.La Lavinia ha inoltre potuto coinvolgere quasi tutti gli effettivi, confermando la profondità del roster e la qualità del lavoro settimanale.«Nonostante l'importanza dell'avversario, i parziali sono stati netti – prosegue Mazzola – Abbiamo mantenuto ordine, aggressività e un atteggiamento impeccabile.»Una vittoria significativa, che dà continuità al percorso della squadra e rafforza fiducia e consapevolezza in vista dei prossimi impegni stagionali.