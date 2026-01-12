Lavinia Group Volley Trani: ripartenza vincente dopo la sosta e vetta solitaria della classifica

La Lavinia Group Volley Trani riprende il campionato dopo tre settimane di pausa centrando una vittoria preziosa in trasferta, superando la Polisportiva Rainbow Sport per 3-1 al termine di una gara interpretata in crescendo, con personalità e solidità.Rientrare in campo dopo uno stop prolungato non è mai semplice e l'avvio di gara lo ha confermato. Le bianco-blu si sono trovate di fronte una squadra competitiva, capace fin qui di mettere in difficoltà numerose avversarie indipendentemente dalla posizione in classifica. Rainbow Sport ha approcciato il match con grande aggressività, soprattutto in battuta e in attacco, costringendo la Lavinia a un primo set giocato con maggiore prudenza.Con il passare dei minuti, però, la squadra di coach Mazzola ha ritrovato ordine e continuità. Dalla seconda metà del secondo set la Lavinia ha ripreso progressivamente il controllo della gara, migliorando in modo evidente il sistema muro-difesa e riuscendo a contenere con efficacia le soluzioni offensive delle padrone di casa. Fondamentale anche il recupero nel secondo parziale, quando le bianco-blu hanno reagito a uno svantaggio importante, ritrovando fiducia e ritmo.Dal terzo set in avanti la partita ha assunto un andamento più netto. La Lavinia Group Volley Trani ha alzato il livello del gioco, mostrando maggiore incisività in attacco, lucidità nelle scelte e continuità in ogni fase, mettendo costantemente in difficoltà la formazione di casa e chiudendo il match con autorevolezza.Una vittoria che assume un valore ancora più significativo alla luce degli altri risultati di giornata: la contemporanea sconfitta dell'Amatori Volley Bari sul campo della Yes Energia Volley Gioia consente alla Lavinia Group Volley Trani di portarsi da sola al comando della classifica, confermando il proprio percorso di crescita e la solidità dimostrata fin qui.Un successo che rafforza consapevolezza e identità del gruppo, testimoniando la capacità di affrontare le difficoltà e di riprendere il campionato con carattere, ordine e determinazione.