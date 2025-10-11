Lavinia Group Volley Trani: sabato l’esordio stagionale contro il Don Milani Volley ASD

È tempo di campionato anche per la, che sabato 11 ottobre alle ore 18:30 farà il suo debutto nella Serie C femminile 2025/26. Le bianco-blu saranno di scena in trasferta sul campo del Don Milani Volley ASD, nella palestra che conoscono molto bene e che negli anni è sempre stata teatro di sfide intense e combattute.L'avversario non ha bisogno di presentazioni: il Don Milani è una squadra che ha sempre saputo mettere in difficoltà ogni formazione affrontata, mostrando carattere e qualità di gioco. Una condizione che rende questa prima giornata un appuntamento tutt'altro che semplice e da affrontare con la massima attenzione.Per la Lavinia Group Volley Trani si tratta di una sfida che va oltre i tre punti in palio: partire bene significa dare subito un segnale forte al campionato, costruire fiducia e porre le basi per una stagione competitiva e ambiziosa."Conosciamo bene l'ambiente della palestra del Don Milani e sappiamo quanto possa essere difficile – sottolinea lo staff tecnico – ma siamo consapevoli della nostra forza e motivati a cominciare con il piede giusto. Serviranno concentrazione, determinazione e la giusta mentalità per affrontare una prima giornata che nasconde insidie ma che può anche rappresentare uno slancio importante."La Lavinia Group Volley Trani è pronta a dare il via alla nuova stagione, con la voglia di confermare il proprio valore e con l'obiettivo di trasformare la trasferta di sabato nel primo passo di un cammino da protagoniste.