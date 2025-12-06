Lavinia Group Volley Trani: sfida ad alta intensità sul campo della Farm. Mastrolonardo Turi

La Lavinia Group Volley Trani torna in trasferta per la 9ª giornata del campionato di Serie C femminile, in programma domenica 7 dicembre alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Turi, dove affronterà la Farm. Mastrolonardo Turi.La squadra di Turi è tra le più esperte del campionato, con un organico capace di garantire qualità, ordine e continuità per l'intera durata del match.Un avversario di spessore, in grado di sfruttare al meglio il fattore campo e imporre ritmo e intensità sin dai primi scambi.La Lavinia arriva alla gara con fiducia e consapevolezza dopo le prestazioni delle ultime settimane, frutto di un percorso che sta consolidando identità, equilibrio e miglioramenti costanti nel gioco.«Sarà una gara molto impegnativa – spiega coach Mazzola – Affrontiamo una squadra di esperienza, che sbaglia poco e che sa come gestire i momenti delicati. Ci serviranno pazienza, ordine e precisione nei fondamentali per imporre il nostro ritmo e restare dentro la partita dall'inizio alla fine.»Un appuntamento cruciale per misurare ancora una volta la crescita del gruppo e confermare la solidità dimostrata in questo avvio di stagione.Appuntamento a domenica 7 dicembre, ore 18:00, al Palazzetto dello Sport di Turi.