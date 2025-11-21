Lavinia Group Trani
Lavinia Group Volley Trani: trasferta impegnativa sul campo dell’Amatori Volley Bari

Obiettivo confermare quanto di buono mostrato sinora e difendere il primato nel girone.

La Lavinia Group Volley Trani è pronta a tornare in campo per la settima giornata del campionato di Serie C femminile, in programma sabato 22 novembre alle ore 17:00 presso il Palazzetto Carbonara di Bari, dove affronterà l'Amatori Volley Bari.

La formazione allenata da coach Mazzola arriva all'appuntamento forte del successo per 3-0 ottenuto contro la Yes Energia Volley Gioia e del primato in classifica conquistato grazie a un percorso impeccabile nelle prime sei giornate. Un avvio brillante che ha messo in evidenza ordine, lucidità e capacità di gestire i momenti più delicati delle partite.

La sfida di Bari rappresenta però un banco di prova importante: l'Amatori è una squadra strutturata, dotata di individualità di buon livello e capace di mantenere alto il ritmo, soprattutto nelle gare casalinghe.

«Sappiamo che ci aspetta una partita difficile – commenta coach Mazzola – il campionato sta dimostrando grande equilibrio e nessun avversario può essere sottovalutato. Serviranno attenzione, pazienza e solidità nei fondamentali per affrontare una squadra organizzata come l'Amatori Bari e mantenere continuità nel nostro percorso di crescita.»

La Lavinia Group Volley Trani affronterà la gara con determinazione e consapevolezza, con l'obiettivo di confermare quanto di buono mostrato sinora e difendere il primato nel girone.

Appuntamento a sabato 22 novembre, ore 17:00, al Palazzetto Carbonara di Bari.
