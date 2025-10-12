Volley
Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale
Le bianco-blu superano il Don Milani Volley 3-0 e partono col piede giusto in Serie C
Trani - domenica 12 ottobre 2025 13.44 Comunicato Stampa
La Lavinia Group Volley Trani comincia la stagione 2025/26 nel migliore dei modi, conquistando una vittoria netta per 3-0 contro il Don Milani Volley ASD, nella prima giornata del campionato di Serie C femminile.
Un debutto positivo e significativo, arrivato su un campo tutt'altro che semplice: la formazione barese si è infatti presentata con una rosa rinnovata e potenziata rispetto alla scorsa stagione, confermandosi una squadra insidiosa e difficile da affrontare soprattutto tra le mura amiche, in un ambiente sempre caldo e partecipato.
Le bianco-blu hanno approcciato la gara con attenzione e concentrazione, giocando punto a punto nei primi scambi di ogni set, per poi prendere gradualmente il controllo del ritmo e imporre il proprio gioco con determinazione e lucidità.
Nonostante l'ottima difesa del Don Milani, la Lavinia Group Volley Trani ha dominato i tre parziali, chiudendo i set con i punteggi di 18-25, 18-25, 20-25, e mostrando solidità sia in fase offensiva che nella gestione delle situazioni più delicate.
«Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice – commentano dallo staff tecnico – il Don Milani è una squadra rognosa, rinforzata e capace di difendere tanto. Ma siamo riuscite a imporre il nostro ritmo e a portare a casa il risultato, fondamentale per cominciare nel modo giusto. Considerando che si trattava di una prima di campionato in trasferta, rompere il ghiaccio con una vittoria piena è motivo di grande soddisfazione.»
Con questo successo, la Lavinia Group Volley Trani inaugura la nuova stagione con fiducia ed entusiasmo, consapevole del valore del gruppo e del percorso di crescita intrapreso.
