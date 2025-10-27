Volley
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Corato, 0-3 e altri tre punti preziosi
"Siamo partite un po’ contratte, ma nei momenti decisivi abbiamo saputo reagire e trovare efficacia"
Trani - lunedì 27 ottobre 2025 6.45 Comunicato Stampa
Prestazione di solidità e determinazione per la Lavinia Group Volley Trani – Serie C femminile, che supera in trasferta la Polis Volley Corato con un netto 0-3 (19-25, 24-26, 15-25). Una gara combattuta nei primi due set e poi dominata con autorità dalle ragazze guidate da coach Mazzola.
Nel primo parziale le biancazzurre partono contratte, costrette a rincorrere le avversarie per buona parte del set. Nel momento decisivo, però, la Lavinia Group ritrova efficacia in attacco e lucidità nei fondamentali, riuscendo a ribaltare il punteggio e chiudere il set sul 19-25.
Anche il secondo set segue un copione simile: Corato spinge forte in battuta e mette pressione, ma Trani reagisce con carattere, difende meglio e trova fiducia in attacco. Ai vantaggi arriva la svolta, con un finale gestito con grande attenzione e chiuso sul 24-26.
Nel terzo set non c'è storia: la Lavinia Group impone il proprio ritmo, domina in difesa e mantiene alta la concentrazione fino al 15-25 finale, firmando una vittoria meritata e costruita sulla continuità di gruppo.
«Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata – commenta coach Mazzola – loro in casa riescono sempre a imporre il proprio gioco. Siamo partite un po' contratte, ma nei momenti decisivi abbiamo saputo reagire e trovare efficacia, soprattutto in attacco. Nel terzo set abbiamo preso fiducia e condotto con maggiore tranquillità. Una buona prova di squadra, che ci permette di continuare il nostro percorso con consapevolezza.»
La Lavinia Group Volley Trani conferma così la crescita e la solidità del gruppo, proseguendo con entusiasmo il cammino in campionato e mantenendo alta la fiducia in vista dei prossimi impegni.
Nel primo parziale le biancazzurre partono contratte, costrette a rincorrere le avversarie per buona parte del set. Nel momento decisivo, però, la Lavinia Group ritrova efficacia in attacco e lucidità nei fondamentali, riuscendo a ribaltare il punteggio e chiudere il set sul 19-25.
Anche il secondo set segue un copione simile: Corato spinge forte in battuta e mette pressione, ma Trani reagisce con carattere, difende meglio e trova fiducia in attacco. Ai vantaggi arriva la svolta, con un finale gestito con grande attenzione e chiuso sul 24-26.
Nel terzo set non c'è storia: la Lavinia Group impone il proprio ritmo, domina in difesa e mantiene alta la concentrazione fino al 15-25 finale, firmando una vittoria meritata e costruita sulla continuità di gruppo.
«Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata – commenta coach Mazzola – loro in casa riescono sempre a imporre il proprio gioco. Siamo partite un po' contratte, ma nei momenti decisivi abbiamo saputo reagire e trovare efficacia, soprattutto in attacco. Nel terzo set abbiamo preso fiducia e condotto con maggiore tranquillità. Una buona prova di squadra, che ci permette di continuare il nostro percorso con consapevolezza.»
La Lavinia Group Volley Trani conferma così la crescita e la solidità del gruppo, proseguendo con entusiasmo il cammino in campionato e mantenendo alta la fiducia in vista dei prossimi impegni.