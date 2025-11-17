Lavinia Group Trani
Lavinia Group Trani
Volley

Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-0 sulla Yes Energia Volley Gioia

Le tranesi continua così il proprio percorso nel campionato, con determinazione e consapevolezza

Trani - lunedì 17 novembre 2025 10.00 Comunicato Stampa
La Lavinia Group Volley Trani conferma solidità e continuità nel campionato di Serie C femminile, superando tra le mura del Tensostatico "Ferrante" la Yes Energia Volley Gioia con un importante successo per 3-0 (25–22, 25–19, 25–22).

Un risultato pesante e significativo, arrivato al termine di una gara intensa, preparata con attenzione e gestita con maturità nei momenti chiave.

L'avvio del match ha visto le bianco-blu affrontare qualche difficoltà: un approccio leggermente frenato e alcune forzature in attacco e al servizio non hanno inizialmente pagato. La consapevolezza del valore dell'avversario – una squadra ordinata, solida e capace di sbagliare pochissimo – ha però spinto la Lavinia a mantenere determinazione e ritmo, trovando progressivamente più ordine nel proprio gioco.

Nel secondo set, la squadra di coach Mazzola ha subito messo pressione in battuta, costruendo un vantaggio importante già nelle prime rotazioni. La reazione di Gioia non si è fatta attendere, ma la Lavinia è stata brava a gestire il parziale con lucidità e continuità.

Il terzo set ha confermato la qualità dell'avversario: la formazione ospite ha ricominciato a difendere e attaccare con grande intensità. La risposta della Lavinia è stata impeccabile: ordine, precisione e un eccellente lavoro a muro hanno permesso di mantenere il controllo del set e di chiudere definitivamente la partita.

«Sapevamo che avremmo affrontato una squadra di livello – commenta coach Mazzola – e che non ci avrebbe regalato nulla. Nel primo set abbiamo forzato alcuni colpi senza ottenere subito il risultato, ma a lungo andare questo atteggiamento è stato premiato. Nel secondo set siamo state brave a creare subito il gap grazie alla battuta, nonostante la loro reazione. Nel terzo parziale la partita si è accesa ancora, ma siamo rimaste ordinate e lucide, lavorando molto bene anche a muro. Questo 3-0 è un risultato importantissimo in questo momento.»

La Lavinia Group Volley Trani continua così il suo percorso nel campionato con determinazione e consapevolezza, confermandosi tra le realtà più solide e competitive del girone.
  • Lavinia Volley Trani
Altri contenuti a tema
Lavinia Group Volley Trani: domenica sfida casalinga contro Yes Energia Volley Gioia Lavinia Group Volley Trani: domenica sfida casalinga contro Yes Energia Volley Gioia Appuntamento a domenica 16 novembre, ore 18:00, Tensostatico “Ferrante
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di solidità e concentrazione sul campo della Pegaso ’93 Molfetta Lavinia Group Volley Trani: vittoria di solidità e concentrazione sul campo della Pegaso ’93 Molfetta Un successo che ribadisce la solidità e la maturità delle tranesi
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley Una prova completa che conferma il buon momento delle tranesi
Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Corato, 0-3 e altri tre punti preziosi Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere a Corato, 0-3 e altri tre punti preziosi "Siamo partite un po’ contratte, ma nei momenti decisivi abbiamo saputo reagire e trovare efficacia"
Lavinia Group Volley Trani: entusiasmo e voglia di continuità per la prima in casa contro la Sportilia Bisceglie Lavinia Group Volley Trani: entusiasmo e voglia di continuità per la prima in casa contro la Sportilia Bisceglie "Sappiamo che ci aspetta una partita impegnativa, ma arriviamo a questo appuntamento con entusiasmo"
Adriatica Trani pronta all’esordio casalingo: sabato la seconda giornata di campionato contro la New Volley Modugno Adriatica Trani pronta all’esordio casalingo: sabato la seconda giornata di campionato contro la New Volley Modugno "Dopo la prima vittoria, vogliamo proseguire su questa strada con la giusta concentrazione"
Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale Le bianco-blu superano il Don Milani Volley 3-0 e partono col piede giusto in Serie C
Lavinia Group Volley Trani: sabato l’esordio stagionale contro il Don Milani Volley ASD Lavinia Group Volley Trani: sabato l’esordio stagionale contro il Don Milani Volley ASD "Siamo consapevoli della nostra forza. Vogliamo partire con il piede giusto"
Auser Trani. Il progetto "Mica Scemi! " torna oggi: incontro a Palazzo Beltrani contro le truffe agli anziani
17 novembre 2025 Auser Trani. Il progetto "Mica Scemi!" torna oggi: incontro a Palazzo Beltrani contro le truffe agli anziani
Concessione Darsena per 20 Anni: "Violata la norma sul Piano Regolatore Portuale "
17 novembre 2025 Concessione Darsena per 20 Anni: "Violata la norma sul Piano Regolatore Portuale"
Grande successo per i “Tangos Sonos” a Palazzo Discanno a Trani
17 novembre 2025 Grande successo per i “Tangos Sonos” a Palazzo Discanno a Trani
Le Vie del Natale 2025, Trani celebra la tradizione con il "Festival delle Bande "
17 novembre 2025 Le Vie del Natale 2025, Trani celebra la tradizione con il "Festival delle Bande"
Che carattere questa Soccer Trani, Moscelli: «Vittoria sofferta. Classifica? Mi rende felice»
17 novembre 2025 Che carattere questa Soccer Trani, Moscelli: «Vittoria sofferta. Classifica? Mi rende felice»
Gaetano Quercia, l’Intellettuale poliedrico che non temette l'oblio
16 novembre 2025 Gaetano Quercia, l’Intellettuale poliedrico che non temette l'oblio
Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta
16 novembre 2025 Soccer Trani sempre più capolista: 1-2 alla Rinascita Rutiglianese e allungo in vetta
"Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino! ", tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono
16 novembre 2025 "Comienza la Fiesta de san Nicola pellegrino!", tra l'Argentina e Trani un ponte di fede col santo patrono
Una chiacchierata fotografica con il regista originario di Trani Domenico De Feudis
16 novembre 2025 Una chiacchierata fotografica con il regista originario di Trani Domenico De Feudis
Rassegna "Venerdi a Teatro ", quando la stanza diventa prigione: successo per "Fuori dalla Stanza " all'Auditorium San Magno
16 novembre 2025 Rassegna "Venerdi a Teatro", quando la stanza diventa prigione: successo per "Fuori dalla Stanza" all'Auditorium San Magno
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.