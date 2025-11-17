Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-0 sulla Yes Energia Volley Gioia

Laconferma solidità e continuità nel campionato di Serie C femminile, superando tra le mura del Tensostatico "Ferrante" lacon un importante successo per(25–22, 25–19, 25–22).Un risultato pesante e significativo, arrivato al termine di una gara intensa, preparata con attenzione e gestita con maturità nei momenti chiave.L'avvio del match ha visto le bianco-blu affrontare qualche difficoltà: un approccio leggermente frenato e alcune forzature in attacco e al servizio non hanno inizialmente pagato. La consapevolezza del valore dell'avversario – una squadra ordinata, solida e capace di sbagliare pochissimo – ha però spinto la Lavinia a mantenere determinazione e ritmo, trovando progressivamente più ordine nel proprio gioco.Nel secondo set, la squadra di coach Mazzola ha subito messo pressione in battuta, costruendo un vantaggio importante già nelle prime rotazioni. La reazione di Gioia non si è fatta attendere, ma la Lavinia è stata brava a gestire il parziale con lucidità e continuità.Il terzo set ha confermato la qualità dell'avversario: la formazione ospite ha ricominciato a difendere e attaccare con grande intensità. La risposta della Lavinia è stata impeccabile: ordine, precisione e un eccellente lavoro a muro hanno permesso di mantenere il controllo del set e di chiudere definitivamente la partita.«Sapevamo che avremmo affrontato una squadra di livello – commenta coach Mazzola – e che non ci avrebbe regalato nulla. Nel primo set abbiamo forzato alcuni colpi senza ottenere subito il risultato, ma a lungo andare questo atteggiamento è stato premiato. Nel secondo set siamo state brave a creare subito il gap grazie alla battuta, nonostante la loro reazione. Nel terzo parziale la partita si è accesa ancora, ma siamo rimaste ordinate e lucide, lavorando molto bene anche a muro. Questo 3-0 è un risultato importantissimo in questo momento.»La Lavinia Group Volley Trani continua così il suo percorso nel campionato con determinazione e consapevolezza, confermandosi tra le realtà più solide e competitive del girone.