Lavinia Group Volley Trani: vittoria di carattere al Ferrante, 3-1 sulla Nelly Volley

Laconquista un'altra vittoria importante nel campionato di Serie C femminile, superando lacon il punteggio di(25–11, 19–25, 25–19, 25–21) davanti al pubblico del Tensostatico "Ferrante".Un successo meritato e costruito con lucidità, pazienza e continuità di rendimento, frutto di una prova corale in cui la squadra di coach Mazzola ha dimostrato maturità e solidità nei momenti decisivi.Il primo set è stato condotto senza problemi: la Lavinia ha imposto fin da subito il proprio ritmo, mettendo pressione in battuta e trovando efficacia in attacco, annullando di fatto ogni possibilità di reazione da parte delle avversarie.Nel secondo parziale è arrivata la risposta della Nelly Volley, capace di difendere con intensità e costringere le bianco-blu a forzare maggiormente le proprie giocate. Le tranesi hanno rincorso il punteggio per buona parte del set, senza però riuscire a completare la rimonta.Dal terzo set in poi la squadra ha ritrovato equilibrio e lucidità, tornando a gestire il gioco con ordine e maggiore incisività. Miglior difesa, pazienza nelle rigiocate e precisione in attacco hanno permesso alla Lavinia Group di condurre il parziale con autorità, chiudendo poi il quarto set con la stessa solidità mostrata nei momenti migliori della gara.«Il primo set lo abbiamo condotto senza difficoltà – commenta coach Mazzola – mettendo subito pressione in battuta e lavorando bene in attacco. Nel secondo set le avversarie hanno difeso tanto e bene, costringendoci a forzare, ma nei set successivi siamo state più pazienti e precise. Nel quarto siamo partite un po' morbide, ma abbiamo ripreso subito il controllo del gioco. Le ragazze sono state molto attente in difesa, non cadeva più una palla, e questo ci ha permesso di chiudere la partita con determinazione.»Una prova completa che conferma il buon momento della Lavinia Group Volley Trani, capace di reagire con maturità alle difficoltà e di imporsi grazie alla qualità del proprio gioco e alla compattezza del gruppo.La squadra tornerà in campo la prossima settimana per continuare il proprio percorso di crescita in un campionato sempre più competitivo.