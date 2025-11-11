Lavinia Group Volley Trani: vittoria di solidità e concentrazione sul campo della Pegaso ’93 Molfetta

Prosegue il momento positivo della, che nella quinta giornata del campionato di Serie C femminile conquistaimportanti in trasferta, superando lacon un netto(12–25, 22–25, 20–25).Una partita affrontata con grande attenzione e consapevolezza dalle bianco-blu di coach Mazzola, consapevoli delle difficoltà che potevano emergere contro una squadra ostica come la Pegaso, ancora a secco di punti ma sempre combattiva e capace di mettere in difficoltà ogni avversaria.L'avvio di gara della Lavinia è stato pressoché perfetto: precisione, ordine e concentrazione hanno permesso di chiudere il primo set con autorità. Nei successivi parziali, come previsto, è arrivata la reazione delle padrone di casa, spinte dal pubblico e da una difesa instancabile. La Lavinia Group ha però saputo rispondere con lucidità e pazienza, qualità decisive per gestire i momenti più delicati e chiudere con determinazione sia il secondo che il terzo set.Nel terzo parziale la squadra di Molfetta è partita forte, portandosi avanti di diversi punti, ma la Lavinia ha reagito con carattere, costruendo un'importante rimonta grazie anche alla brillante serie in battuta di Claudia Tursi, che ha permesso di ribaltare il punteggio e chiudere il match con autorevolezza.«Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata – commenta coach Mazzola – perché la Pegaso, pur essendo a secco di punti, è una squadra che non molla mai e fa della difesa la sua arma migliore. Il nostro avvio è stato quasi perfetto, poi nei set successivi è servita pazienza e tanta concentrazione. La lucidità, soprattutto nel secondo parziale, ha fatto la differenza. Nel terzo siamo state brave a recuperare una situazione difficile grazie anche alla battuta di Claudia Tursi. Voglio sottolineare la sua prima gara da titolare, così come l'esordio in Serie C di Maria Rita Romanelli, che è entrata già nel primo set, mostrando personalità e sicurezza.»Da evidenziare, infatti, le due giovani protagoniste della gara: Claudia Tursi (classe 2009), al suo esordio da titolare, e Maria Rita Romanelli (classe 2010), al debutto assoluto in Serie C. Due note positive che confermano il valore e il lavoro del settore giovanile bianco-blu.Una vittoria che ribadisce la solidità e la maturità della Lavinia Group Volley Trani, capace di mantenere concentrazione e coesione anche nelle fasi più complesse, continuando così il proprio percorso di crescita e consolidamento in campionato.