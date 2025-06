Polisportiva, sabato 14 in programma "Il Torneo della Solidarietà"

Con il "", inizia ufficialmente la nuova era del campo cosiddetto Bovio a Trani, passato in gestione alla società calcistica Polisportiva Trani. Il torneo si svolgeràdi Trani in forma di triangolare, con la partecipazione della prima squadra della Polisportiva Trani, di una formazione composta da rappresentanti del Comune di Trani (consiglieri, assessori e dipendenti) e di una squadra formata dagli "Angeli del Soccorso", un'associazione di volontariato sempre attiva nel sociale e nello sport.A tal proposito la Polisportiva Trani desidera esprimere i più sentiti ringraziamenti agli Angeli del Soccorso per la tempestività e la professionalità dimostrate in occasione del grave infortunio del giocatore Alessio Angarano durante la partita del 12 gennaio 2025 tra Polisportiva Trani e Trinitapoli. Il calcio d'inizio della finale sarà dato da due bambini dell'associazione Autism Friendly, un momento simbolico che sottolinea l'importanza della inclusività.Il torneo sarà strutturato come segue: le squadre si affronteranno in partite da 30 minuti e ogni vittoria varrà 3 punti. In caso di parità, si procederà con i calci di rigore e la squadra vincente riceverà 2 punti e la perdente 1 punto. Al termine delle tre partite, le prime due squadre classificate disputeranno la finale, in palio una coppa simbolica. Durante l'evento sarà possibile degustare con l'acquisto di un ticket simbolico le prelibatezze de "L'Angolo del casaro" di Paolo Mariani di Terlizzi. Sarà presente anche uno stand degli Angeli del soccorso per un contributo volontario. Spazio anche a momenti di formazione con il dott. Antonio Berardi laureato in scienze e tecnologia alimentare. Non mancheranno testimonial d'eccezione del panorama calcistico.La manifestazione sportiva è patrocinata dalla Regione Puglia, assessorato allo sport per tutti - Regione Europea dello Sport 2026" e dalla Città di Trani.Questo evento segna un'importante tappa per informare la cittadinanza tranese che il campo sportivo Bovio avrà una nuova vita. Sarà un contenitore culturale e sportivo, con l'obiettivo di avvicinare sempre più ragazzi alla realtà calcistica e in particolare a quella della Polisportiva Trani.La società e il comune di Trani stanno provvedendo all'omologazione del terreno di gioco. Sarà così possibile disputare gare ufficiali di campionato fino alla Terza Categoria compresa quelle del settore giovanile. Presto anche la struttura si rifarà il look e aprirà il cancello definitivamente alla città e alle associazioni sportive.