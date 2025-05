Polisportiva, si torna già in campo: in programma un'amichevole contro la neonata Juniores

Lavincitrice del campionato di Terza Categoria della Coppa Disciplina e della Coppa Pugliaper la prima al campo Bovio. Di fronte ci sarannobiancazzurra, in fase di allestimento per la prossima stagione. Un allenamento congiunto sul sintetico del campo Bovio pronto nelle prossime settimane a rifarsi il look. Una volta completati i lavori e rinnovata l'omologazione, la struttura sportiva potrà ospitare gare ufficiali fino alla Terza Categoria, oltre alle partite del settore giovanile. Attualmente le associazioni sportive tranesi e limitrofe possono disputare allenamenti e i cittadini partite amatoriali, oltre a manifestazioni sportive e non solo. È partita anche la scuola calcio per portieri tenuta da Michele Crisantemo, estremo difensore della prima squadra, mentre partirà il 9 giugno la scuola calcio estiva tenuta da mister Bruno Francischiello, responsabile dell'area tecnica del settore giovanile della Polisportiva Trani insieme al mister Giuseppe Rinaldi. A breve partiranno anche le selezioni per la composizione delle squadre delle categorie di juniores, allievi, giovanissimi, esordienti, pulcini e primi calci.