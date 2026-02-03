Polisportiva Trani
Polisportiva Trani
Calcio

Polisportiva Trani, conti chiusi? Vittoria nello scontro diretto: Sammarco sconfitto 0-1

I tranesi allungano a dieci punti sul secondo posto. Decide Amorese

Trani - martedì 3 febbraio 2026
Seconda Categoria, è terminata, domenica 1 febbraio, la 16esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani, reduce dall'importantissimo successo di misura contro il Sannicandro, non sbaglia neppure nello scontro diretto, battendo il Virtus Sammarco in un match dalla posta in palio altissima: al 'Parisi' termina 0-1. Rete decisiva di Amorese.

Con questa pesantissima vittoria infatti, la Polisportiva Trani mette una serie ipoteca su questo campionato, portandosi a +10 sul secondo posto, occupato dallo stesso Sammarco. Prosegue dunque il cammino vincente dei tranesi, che viaggiano spediti verso la Prima Categoria. Ben 42 i punti in classifica, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. 61 reti realizzate, solamente 10 subite.

Quanto alla cronaca, Pensa schiera l'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa Gaetano, Campanale, Tortosa Maicol, Persichella, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Anastasia, Morea. Partita non semplice, piuttosto fisica. La rete dei tranesi arriva al 38' del primo tempo quando Amorese riesce ad insaccare in seguito ad una respinta corta del portiere avversario sulla conclusione di Desimine: 0-1. Allo scadere ci prova il Sammarco, senza rendersi pericoloso. Si va a riposo con il vantaggio della Polisportiva Trani.

Nella ripresa si rendono più pericolosi i padroni di casa, abile Crisantemo in un paio di circostanze. Al 67' i biancazzurri sfiorano il raddoppio, con il pallonetto di Desimine leggermente impreciso. Al 79' ancora decisivo l'estremo difensore tranese, che respinge la punizione avversaria. Termina così: Virtus Sammarco 0-1 Polisportiva Trani. Conti chiusi? Probabilmente si. Nel prossimo turno, gli uomini di Abruzzese ospitano l'Elce.
  • Polisportiva Trani
Altri contenuti a tema
Vittoria e allungo in vetta per la Polisportiva Trani: 1-0 al Sannicandro. Decide Desimine Calcio Vittoria e allungo in vetta per la Polisportiva Trani: 1-0 al Sannicandro. Decide Desimine I tranesi rafforzano il primo posto, portandosi a +7 dal secondo
Polisportiva Trani sempre più dominante: Marconi Ischitella sconfitto 0-3 Polisportiva Trani sempre più dominante: Marconi Ischitella sconfitto 0-3 I tranesi consolidano il primo posto, salendo a quota 36
La Polisportiva Trani è inarrestabile: Real Rodi Garganico battuto 0-9 Calcio La Polisportiva Trani è inarrestabile: Real Rodi Garganico battuto 0-9 I tranesi consolidano il primo posto, a +5 dalle inseguitrici
Polisportiva Trani sempre più in vetta e dominante: 5-1 all’Eagles Bisceglie Calcio Polisportiva Trani sempre più in vetta e dominante: 5-1 all’Eagles Bisceglie I tranesi inaugurano il 2026 con una prestazione perfetta
La Polisportiva Trani chiude l’anno in vetta alla classifica: 12-0 all’Audace Ascoli Satriano Calcio La Polisportiva Trani chiude l’anno in vetta alla classifica: 12-0 all’Audace Ascoli Satriano Abruzzese: “Orgoglioso dei miei ragazzi, hanno sposato a pieno il mio credo”
Polisportiva Trani sempre più capolista: 0-1 al Real San Giovanni Rotondo Calcio Polisportiva Trani sempre più capolista: 0-1 al Real San Giovanni Rotondo I tranesi consolidano la vetta della classifica, mantenendo l’imbattibilità
La Polisportiva Trani è inarrestabile: 2-1 al Sant’Agata di Puglia Calcio La Polisportiva Trani è inarrestabile: 2-1 al Sant’Agata di Puglia I tranesi, sempre primi in classifica, sono ancora imbattuti in campionato
La Polisportiva Trani mantiene l'imbattibilità e la vetta: è 0-0 con la Virtus Molfetta Calcio La Polisportiva Trani mantiene l'imbattibilità e la vetta: è 0-0 con la Virtus Molfetta Al 'Petrone' una partita abbastanza equilibrata e avara di emozioni
Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
3 febbraio 2026 Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio
Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi
3 febbraio 2026 Paura nella notte a Trani: Smart in fiamme in via Calatafimi
Trani, la seconda vita dei beni sottratti alle mafie: un seminario per trasformare l'illegalità in inclusione sociale
3 febbraio 2026 Trani, la seconda vita dei beni sottratti alle mafie: un seminario per trasformare l'illegalità in inclusione sociale
Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani
3 febbraio 2026 Leggere Lolita a Teheran ma anche a Trani
"Trani non è una tappa, ma una destinazione ": la ricetta di FdI per l'imposta di soggiorno
3 febbraio 2026 "Trani non è una tappa, ma una destinazione": la ricetta di FdI per l'imposta di soggiorno
Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare»
3 febbraio 2026 Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare»
Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani
3 febbraio 2026 Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani
Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari
2 febbraio 2026 Dramma sfiorato alla stazione di Trani: uomo tenta il suicidio sui binari
Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani: tra criticità e progetti di rinnovamento
2 febbraio 2026 Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani: tra criticità e progetti di rinnovamento
Primo riconoscimento a Trani per due alberi monumentali
2 febbraio 2026 Primo riconoscimento a Trani per due alberi monumentali
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.