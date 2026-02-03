Calcio
Polisportiva Trani, conti chiusi? Vittoria nello scontro diretto: Sammarco sconfitto 0-1
I tranesi allungano a dieci punti sul secondo posto. Decide Amorese
Trani - martedì 3 febbraio 2026
Seconda Categoria, è terminata, domenica 1 febbraio, la 16esima giornata di campionato: la Polisportiva Trani, reduce dall'importantissimo successo di misura contro il Sannicandro, non sbaglia neppure nello scontro diretto, battendo il Virtus Sammarco in un match dalla posta in palio altissima: al 'Parisi' termina 0-1. Rete decisiva di Amorese.
Con questa pesantissima vittoria infatti, la Polisportiva Trani mette una serie ipoteca su questo campionato, portandosi a +10 sul secondo posto, occupato dallo stesso Sammarco. Prosegue dunque il cammino vincente dei tranesi, che viaggiano spediti verso la Prima Categoria. Ben 42 i punti in classifica, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. 61 reti realizzate, solamente 10 subite.
Quanto alla cronaca, Pensa schiera l'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa Gaetano, Campanale, Tortosa Maicol, Persichella, Dell'Oglio, Amorese, Desimine, Anastasia, Morea. Partita non semplice, piuttosto fisica. La rete dei tranesi arriva al 38' del primo tempo quando Amorese riesce ad insaccare in seguito ad una respinta corta del portiere avversario sulla conclusione di Desimine: 0-1. Allo scadere ci prova il Sammarco, senza rendersi pericoloso. Si va a riposo con il vantaggio della Polisportiva Trani.
Nella ripresa si rendono più pericolosi i padroni di casa, abile Crisantemo in un paio di circostanze. Al 67' i biancazzurri sfiorano il raddoppio, con il pallonetto di Desimine leggermente impreciso. Al 79' ancora decisivo l'estremo difensore tranese, che respinge la punizione avversaria. Termina così: Virtus Sammarco 0-1 Polisportiva Trani. Conti chiusi? Probabilmente si. Nel prossimo turno, gli uomini di Abruzzese ospitano l'Elce.
