Polisportiva Trani sempre più capolista: 0-1 al Real San Giovanni Rotondo

Seconda Categoria, è terminata, domenica 7 dicembre, la 10^giornata di campionato: la, reduce dal preziosissimo successo interno contro il Sant'Agata di Puglia, replica nuovamente,, in una partita più ostica del previsto. Al Comunale 'Massa', terminaper i tranesi, grazie all'ennesimo centro stagionale di. In termini di classifica, i biancazzurriin vetta, salendo a quota, tre in più del Virtus Sammarco secondo.Dasvolto dalla Polisportiva Trani sino ad oggi, insignito da(Marconi Ischitella, Redheart Sannicandro, Virtus Sammarco, Gioventù San Severo, Accademia Calcio Monte, Sant'Agata di Puglia, Real San Giovanni Rotondo),(Elce, Soccer Ruvo, Virtus Molfetta) e. Ben trenta le reti realizzate (miglior attacco), 9 quelle subite (miglior difesa).Quanto alla cronaca, mister Pensa si affida all'undici composto da Crisantemo, Atif, Tortosa Gaetano, Campanale, Persichella, Tortosa Maicol, Patruno Sabino, Amorese, Desimine, Anastasia, Patruno Mattia. Nella prima frazione da segnalare l'ottimo intervento di Crisantemo sulla conclusione avversaria e la rete, nel finale di tempo, dei tranesi: Patruno va via sulla fascia e, con precisione e astuzia, serve lo smarcato Anastasia che, a porta sguarnita,. Nella ripresa si segnalano due ottime occasioni per il raddoppio, con Desimine e Amorese, le cui conclusioni terminano larghe.Con tanta sofferenza ma anche abilità, la Polisportiva Trani centra la settima vittoria del suo splendido campionato, battendo 0-1 il Real San Giovanni Rotondo.