Polisportiva Trani sempre più in vetta e dominante: 5-1 all’Eagles Bisceglie

Seconda Categoria, è terminata, domenica 4 gennaio, la 12esima giornata di campionato: la, reduce dal roboante successo contro l'Audace Ascoli Satriano, continua la propria marcia vincente, battendo anche: sul sintetico del 'Capirro Sport Village' terminaper i tranesi, al termine di una partita dominata. In termini di classifica, i biancazzurri si confermano in, salendo a quota, cinque in più dal Virtus Sammarco secondo, fermo a 25.Un, quello della Polisportiva Trani, che si sta confermando la squadra da battere nel 'Girone A': sin qui, i biancazzurri hanno collezionato, con 47 reti realizzate (miglior attacco) e 10 subite (miglior difesa).Quanto alla cronaca, partenza in quinta per la Polisportiva Trani che, prima con Anastasia e successivamente con Dinoia, va vicina al vantaggio. Il bomber tranese si fa perdonare al 23', quando confeziona al meglio un cross di Patruno e, di testa, trafigge il portiere avversario: 1-0. Due minuti più tardi il '17' trova la doppietta, grazie ad un pallonetto docile docile: 2-0. Al 40' ci provano gli ospiti, attento Crisantemo.Al 48' i biancazzurri calano il tris, grazie ad una rete dalla distanza di uno scatenato Anastasia: 3-0. Il trequartista tranese si ripete qualche minuto più tardi, trovando anche il 4-0. Dopodiché ci pensa Campanale, su schema di corner, a suggellare il risultato sul 5-0. Inutile nel finale la rete dell'Eagles Bisceglie, utile a consolidare il, che domenica prossima affronterà il Real Rodi Garganico, ultimo in classifica a quota 0 punti.