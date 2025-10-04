Calcio
Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria
L’attesa è finita: Polisportiva Trani-Marconi Ischitella inaugura la stagione dei tranesi
Trani - sabato 4 ottobre 2025 13.51
Si parte, domenica 5 ottobre ha ufficialmente inizio il campionato di Seconda Categoria: la Polisportiva Trani 2006, all'esordio, ospita il Marconi Ischitella. Il match si disputerà sul sintetico del 'Capirro Sport Village' pronto ad accompagnare i tranesi nelle partite casalinghe. Calcio d'inizio alle ore 15:30.
Riavvolgendo il nastro, la scorsa stagione la società di Abruzzese ha vinto, e stravinto, la Terza Categoria, oltre alla Coppa Puglia: un'annata da incorniciare certamente, ma, adesso, è tempo di vivere un nuovo sogno: riportare la Polisportiva in Prima Categoria, obiettivo primario dei biancazzurri, pronti a ricoprire un ruolo da assoluti protagonisti, in quello che si prospetta un girone abbastanza equilibrato. La squadra allestita dalla società tranese però, è ricca di giocatori d'esperienza, anche in categorie superiori.
A partire dalla porta: confermato, senza dubbi, Michele Crisantemo, a cui si vanno ad aggiungere Mattia Magnifico e Andrea Lops, che vanno a completare il pacchetto dei portieri. In difesa si riparte dal capitano, Gaetano Tortosa, esperto della categoria, oltre ad Hakeem Fall, Ruggiero Cafagna, Christian Campanale, nuovo acquisto, Michael Tortosa e Abdel Atif. Un reparto tra giovani d'esperienza e veterani del gruppo. A centrocampo non manca certamente la qualità: conferme per Vincenzo Melega, Matteo Papagno, Vanni Zonno e Imed Atif, a cui si vanno ad aggiungere i cinque colpi dell'estate: Mattia Patruno, Domenico Amorese e Sabino Patruno, provenienti dal Canusium, con cui hanno vinto la Prima Categoria, Simone Frezza e, per concludere, Alessandro Dell'Oglio, tranese e con moltissima esperienza in campionati più blasonati.
Concludiamo con gli attaccanti: riconfermati Martin Morea, mattatore del gruppo nella scorsa annata, Nunzio Desimine, autore di 39 gol nella passata stagione tra Terlizzi e Polisportiva, Youssef Erragh, Francesco Pacini e Mattia Anastasia. A guidare il gruppo mister Michele Pensa, assieme al suo vice Pietro Lombardi. A completare lo staff Luigi Pappolla, dirigente accompagnatore, Giuseppe Rinaldi, direttore sportivo, Gabriele Cartago, massaggiatore, e Saverio Lomolino, magazziniere. Non resta che augurare alla Polisportiva Trani un grandissimo in bocca al lupo per la stagione alle porte.
