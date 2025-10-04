Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria

Si parte, domenica 5 ottobre ha ufficialmente inizio il campionato di, all'esordio, ospita il. Il match si disputerà sul sintetico del 'Capirro Sport Village' pronto ad accompagnare i tranesi nelle partite casalinghe.Riavvolgendo il nastro, la scorsa stagione la società di Abruzzese ha vinto, e stravinto, la, oltre alla Coppa Puglia: un'annata da incorniciare certamente, ma, adesso, è tempo di vivere un nuovo sogno:, obiettivo primario dei biancazzurri, pronti a ricoprire un ruolo da assoluti protagonisti, in quello che si prospetta un girone abbastanza equilibrato. La squadra allestita dalla società tranese però, è ricca di giocatori d'esperienza, anche in categorie superiori.A partire dalla porta: confermato, senza dubbi,, a cui si vanno ad aggiungere, che vanno a completare il pacchetto dei portieri. In difesa si riparte dal capitano,, esperto della categoria, oltre ad, nuovo acquisto,. Un reparto tra giovani d'esperienza e veterani del gruppo. A centrocampo non manca certamente la qualità: conferme per, a cui si vanno ad aggiungere i cinque colpi dell'estate:, provenienti dal Canusium, con cui hanno vinto la Prima Categoria,e, per concludere,, tranese e con moltissima esperienza in campionati più blasonati.Concludiamo con gli attaccanti: riconfermati, mattatore del gruppo nella scorsa annata,, autore di 39 gol nella passata stagione tra Terlizzi e Polisportiva,. A guidare il gruppo mister, assieme al suo vice. A completare lo staff, dirigente accompagnatore,, direttore sportivo,, massaggiatore, e, magazziniere. Non resta che augurare alla Polisportiva Trani un grandissimo in bocca al lupo per la stagione alle porte.