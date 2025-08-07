Calcio
Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto
Si svolgerà al Campo Povia (Bovio)
Trani - giovedì 7 agosto 2025 10.23 Comunicato Stampa
La Polisportiva Trani riparte più carica di prima, pronta a sbalordire e a far sognare nuovamente tutta la città, perché i sogni non hanno categoria. Al via lunedì 18 agosto alle ore 18.30 al campo Bovio per i test fisici.
Il mister Michele Pensa insieme al secondo allenatore Piero Lombardi e al preparatore atletico guideranno la compagine biancoazzurra nella preparazione atletica in vista del campionato di seconda categoria 2025/26.
Squadra vincente riconfermata in blocco insieme a nuovi acquisti per un'altra cavalcata vincente. Dopo i test fisici previsti il 18 e 19 agosto, al via la preparazione atletica a fare data dal 25 agosto sempre al campo Bovio. In programma anche amichevoli.
Anima, cuore, passione continueranno a contraddistinguere il Trani del presidente Paolo Abruzzese. Sogna ragazzo sogna
