Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto

La Polisportiva Trani riparte più carica di prima, pronta a sbalordire e a far sognare nuovamente tutta la città, perché i sogni non hanno categoria. Al via lunedì 18 agosto alle ore 18.30 al campo Bovio per i test fisici.Il mister Michele Pensa insieme al secondo allenatore Piero Lombardi e al preparatore atletico guideranno la compagine biancoazzurra nella preparazione atletica in vista del campionato di seconda categoria 2025/26.Squadra vincente riconfermata in blocco insieme a nuovi acquisti per un'altra cavalcata vincente. Dopo i test fisici previsti il 18 e 19 agosto, al via la preparazione atletica a fare data dal 25 agosto sempre al campo Bovio. In programma anche amichevoli.Anima, cuore, passione continueranno a contraddistinguere il Trani del presidente Paolo Abruzzese. Sogna ragazzo sogna