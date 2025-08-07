Polisportiva
Polisportiva
Calcio

Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto

Si svolgerà al Campo Povia (Bovio)

Trani - giovedì 7 agosto 2025 10.23 Comunicato Stampa
La Polisportiva Trani riparte più carica di prima, pronta a sbalordire e a far sognare nuovamente tutta la città, perché i sogni non hanno categoria. Al via lunedì 18 agosto alle ore 18.30 al campo Bovio per i test fisici.

Il mister Michele Pensa insieme al secondo allenatore Piero Lombardi e al preparatore atletico guideranno la compagine biancoazzurra nella preparazione atletica in vista del campionato di seconda categoria 2025/26.

Squadra vincente riconfermata in blocco insieme a nuovi acquisti per un'altra cavalcata vincente. Dopo i test fisici previsti il 18 e 19 agosto, al via la preparazione atletica a fare data dal 25 agosto sempre al campo Bovio. In programma anche amichevoli.

Anima, cuore, passione continueranno a contraddistinguere il Trani del presidente Paolo Abruzzese. Sogna ragazzo sogna
  • Polisportiva Trani
Altri contenuti a tema
La Polisportiva scrive al Sindaco: "Mantenga la promessa, un'amichevole per festeggiare la promozione" La Polisportiva scrive al Sindaco: "Mantenga la promessa, un'amichevole per festeggiare la promozione" I calciatori tranesi: "Festeggiamo con un match di lusso e un simbolico calcio d'inizio, l'accensione dei fari"
1 La Polisportiva Trani riparte da Michele Pensa: è lui il nuovo allenatore La Polisportiva Trani riparte da Michele Pensa: è lui il nuovo allenatore Nella scorsa stagione Pensa ha vinto il campionato di Prima Categoria con il Canusium
Polisportiva Trani, adesso non ci sono più dubbi: sarà Seconda Categoria Polisportiva Trani, adesso non ci sono più dubbi: sarà Seconda Categoria Scongiurata l'ipotesi di acquisizione di un titolo in categorie superiori
Tra storia e futuro: il ritorno a Trani di Carolina Morace Attualità Tra storia e futuro: il ritorno a Trani di Carolina Morace La visita in occasione dell’amichevole tra Polisportiva Trani e Apulia Trani
Abruzzese conferma: "Al 99% la Polisportiva disputerà la Seconda Categoria" Abruzzese conferma: "Al 99% la Polisportiva disputerà la Seconda Categoria" Tramontate le ipotesi di acquisizione del titolo in Eccellenza
Polisportiva, sabato 14 in programma "Il Torneo della Solidarietà" Polisportiva, sabato 14 in programma "Il Torneo della Solidarietà" L'evento inaugurerà la nuova era del Campo Povia, passato sotto la gestione della società tranese
Polisportiva, si torna già in campo: in programma un'amichevole contro la neonata Juniores Polisportiva, si torna già in campo: in programma un'amichevole contro la neonata Juniores L'amichevole si disputerà sabato alle ore 16 presso il campo Povia
Polisportiva, atti vandalici al Povia: la denuncia della società Polisportiva, atti vandalici al Povia: la denuncia della società "Si sta provvedendo ad installare le telecamere collegate con le forze dell'ordine"
Controlli serrati della Polizia contro la guida in stato di alterazione a Trani e Bisceglie
7 agosto 2025 Controlli serrati della Polizia contro la guida in stato di alterazione a Trani e Bisceglie
Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani
7 agosto 2025 Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani
Trani candida un bene confiscato per creare un centro a sostegno delle famiglie
7 agosto 2025 Trani candida un bene confiscato per creare un centro a sostegno delle famiglie
Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo?
7 agosto 2025 Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo?
"A Trani continuiamo a sostenere il sindaco Bottaro "
6 agosto 2025 "A Trani continuiamo a sostenere il sindaco Bottaro"
A Molfetta nasce un nuovo locale vista mare che punta su condivisione, riqualificazione e qualità
6 agosto 2025 A Molfetta nasce un nuovo locale vista mare che punta su condivisione, riqualificazione e qualità
I libri finalisti del Premio Fondazione Megamark sul porto di Trani
6 agosto 2025 I libri finalisti del Premio Fondazione Megamark sul porto di Trani
Emergenza spazi sportivi a Trani, Lodispoto convoca i dirigenti scolastici
6 agosto 2025 Emergenza spazi sportivi a Trani, Lodispoto convoca i dirigenti scolastici
Vertice di Azione in Puglia, tra politica e bisogni del territorio. Merra: "Presentate le priorità di Trani "
6 agosto 2025 Vertice di Azione in Puglia, tra politica e bisogni del territorio. Merra: "Presentate le priorità di Trani"
Al Polo Museale dal 9 agosto sbarca la Pop Art di Marcello Quarta
6 agosto 2025 Al Polo Museale dal 9 agosto sbarca la Pop Art di Marcello Quarta
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.