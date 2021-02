Ripartiti gli allenamenti della Fratelli Lotti New Juve Trani

Sono ripresi durante questa prima settimana di Febbraio, dopo le ultime novità giunte dalla 𝘍𝘐𝘗, gli allenamenti giornalieri in casa Juve Trani, sia del gruppo Serie C, ma anche di tutto il settore Giovanile.Infatti, in base agli ultimi provvedimenti emanati dalla 𝘍𝘐𝘗 e dal 𝘊𝘖𝘕𝘐, tutte le categorie giovanili (ad esclusione del Minibasket) sono state inserite tra le categorie di interesse nazionale. La sicurezza prima di tutto: ormai da mesi abbiamo imparato a convivere con il virus e capito dove e come si diffonde più rapidamente: negli spazi al chiuso e con il contatto tra persone (che, negli sport di squadra, è fondamentale).Pertanto la società F.lli Lotti New Juve Trani ha adottato tutte le precauzioni del caso, attuando tutti i protocolli atti a prevenire la possibilità di contagio e diffusione del virus, mettendo al primo posto la sicurezza e la responsabilità (tampone prima della ripresa degli allenamenti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, continuo monitoraggio) offrendo garanzie ai ragazzi, allenatori, staff tecnico e alle proprie famiglie.Noi ci crediamo, perchè lo sport è qualcosa di veramente importante per i ragazzi: sia dal punto di vista fisico ed emotivo, ma anche perchè sentendo parlare spesso di assembramenti giovanili e di situazioni rischiose, vogliamo che la palestra sia, per i nostri ragazzi, un luogo sicuro e protetto.