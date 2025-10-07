Polisportiva Trani
Polisportiva Trani
Calcio

Seconda Categoria, debutto da sogno per la Polisportiva Trani che vince 10-3 contro l’Ischitella

Meglio non poteva iniziare l’avventura di mister Pensa alla guida dei tranesi

Trani - martedì 7 ottobre 2025 14.07
Esordio da favola per la Polisportiva Trani 2006, nel campionato di Seconda Categoria - Girone A: il debutto casalingo contro il Marconi Ischitella, disputatosi sul sintetico del 'Capirro Sport Village', termina 10-3 per i tranesi, al termine di una partita più che perfetta. L'obiettivo è abbastanza chiaro: vincere e guadagnare la seconda promozione consecutiva, in un girone che però si preannuncia molto equilibrato, e questo risultato sembra aver chiarito le intenzioni della società guidata da Abruzzese.

Quanto alla cronaca, nei primi venti minuti di gioco la Polisportiva offre spettacolo, realizzando ben quattro reti con Morea, autore di una doppietta, e Anastasia, oltre ad uno sfortunato autogol della difesa ospite. La prima frazione si chiude sul punteggio di 4-1. Ad inizio ripresa l'Ischitella accorcia nuovamente le distanze, segnando il 4-2 ma, successivamente, i tranesi tornano a comandare il gioco e la partita, trovando le reti con Patruno, Morea, Desimine, a segno due volte, Amorese e Youssef. l'Ischitella troverà anche la rete del definitivo 10-3.

Al termine del match, è intervenuto ai microfoni societari l'allenatore, Michele Pensa: "Era importante partire bene. In alcuni dettagli possiamo migliorare perché abbiamo realizzato dieci gol, ma ne abbiamo anche subiti tre, troppi per una squadra che ambisce alla vittoria finale. Il percorso è ancora lungo, abbiamo tempo per migliorare." La Polisportiva tornerà in campo domenica prossima, ospite del Redheart Sannicandro.
  • Polisportiva Trani
Altri contenuti a tema
Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria Calcio Polisportiva Trani, si parte: al via il campionato di Seconda Categoria L’attesa è finita: Polisportiva Trani-Marconi Ischitella inaugura la stagione dei tranesi
Seconda Categoria, ecco i calendari: esordio casalingo per la Polisportiva contro l’Ischitella Calcio Seconda Categoria, ecco i calendari: esordio casalingo per la Polisportiva contro l’Ischitella Il campionato inizierà ufficialmente domenica 5 ottobre e terminerà il 26 aprile
Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie Calcio Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie Il campionato avrà ufficialmente inizio domenica 5 ottobre
Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto Calcio Polisportiva Trani, si riparte: preparazione al via il 18 agosto Si svolgerà al Campo Povia (Bovio)
La Polisportiva scrive al Sindaco: "Mantenga la promessa, un'amichevole per festeggiare la promozione" Calcio La Polisportiva scrive al Sindaco: "Mantenga la promessa, un'amichevole per festeggiare la promozione" I calciatori tranesi: "Festeggiamo con un match di lusso e un simbolico calcio d'inizio, l'accensione dei fari"
1 La Polisportiva Trani riparte da Michele Pensa: è lui il nuovo allenatore Calcio La Polisportiva Trani riparte da Michele Pensa: è lui il nuovo allenatore Nella scorsa stagione Pensa ha vinto il campionato di Prima Categoria con il Canusium
Polisportiva Trani, adesso non ci sono più dubbi: sarà Seconda Categoria Calcio Polisportiva Trani, adesso non ci sono più dubbi: sarà Seconda Categoria Scongiurata l'ipotesi di acquisizione di un titolo in categorie superiori
Tra storia e futuro: il ritorno a Trani di Carolina Morace Attualità Tra storia e futuro: il ritorno a Trani di Carolina Morace La visita in occasione dell’amichevole tra Polisportiva Trani e Apulia Trani
Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing "
7 ottobre 2025 Due giorni di festa, musica e atmosfere vintage con "Trani in Swing"
5
"Le Case del Cuore ", a Trani un Natale di valori e comunità
7 ottobre 2025 "Le Case del Cuore", a Trani un Natale di valori e comunità
Da oggi nella Chiesa dei Ss. Medici l'Adorazione Eucaristica perpetua
7 ottobre 2025 Da oggi nella Chiesa dei Ss. Medici l'Adorazione Eucaristica perpetua
Trani, in via Palmiro Togliatti ci si ... arrangia
7 ottobre 2025 Trani, in via Palmiro Togliatti ci si ... arrangia
Attivo il servizio di housing first dell'ambito territoriale
7 ottobre 2025 Attivo il servizio di housing first dell'ambito territoriale
Degrado in via Papa Giovanni: insetti, animali e vegetazione fuori controllo
7 ottobre 2025 Degrado in via Papa Giovanni: insetti, animali e vegetazione fuori controllo
Dermatologia, a Trani un congresso tra innovazione e prevenzione
7 ottobre 2025 Dermatologia, a Trani un congresso tra innovazione e prevenzione
Un Natale unico, bando per iniziative natalizie di welfare
7 ottobre 2025 Un Natale unico, bando per iniziative natalizie di welfare
Al via il censimento nazionale della popolazione, coinvolta anche Trani
7 ottobre 2025 Al via il censimento nazionale della popolazione, coinvolta anche Trani
Domenico Bini lancia "Sta Andando Tutto Male " con Elio e Mangoni
7 ottobre 2025 Domenico Bini lancia "Sta Andando Tutto Male" con Elio e Mangoni
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.