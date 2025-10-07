Seconda Categoria, debutto da sogno per la Polisportiva Trani che vince 10-3 contro l’Ischitella

Esordio da favola per la, nel campionato di Seconda Categoria - Girone A: il debutto casalingo contro il, disputatosi sul sintetico del 'Capirro Sport Village',, al termine di una partita più che perfetta. L'obiettivo è abbastanza chiaro: vincere e guadagnare la seconda promozione consecutiva, in un girone che però si preannuncia molto equilibrato, e questo risultato sembra aver chiarito le intenzioni della società guidata da Abruzzese.Quanto alla cronaca, nei primi venti minuti di gioco la Polisportiva offre spettacolo, realizzando ben quattro reti con Morea, autore di una doppietta, e Anastasia, oltre ad uno sfortunato autogol della difesa ospite. La prima frazione si chiude sul punteggio di 4-1. Ad inizio ripresa l'Ischitella accorcia nuovamente le distanze, segnando il 4-2 ma, successivamente, i tranesi tornano a comandare il gioco e la partita, trovando le reti con Patruno, Morea, Desimine, a segno due volte, Amorese e Youssef. l'Ischitella troverà anche la rete delAl termine del match, è intervenuto ai microfoni societari l'allenatore, Michele Pensa: "Era importante partire bene. In alcuni dettagli possiamo migliorare perché abbiamo realizzato dieci gol, ma ne abbiamo anche subiti tre,. Il percorso è ancora lungo, abbiamo tempo per migliorare." La Polisportiva tornerà in campo domenica prossima, ospite del Redheart Sannicandro.