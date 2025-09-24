Seconda Categoria, ecco i calendari: esordio casalingo per la Polisportiva contro l’Ischitella

Polisportiva Trani-Marconi Ischitella (5/10/25-18/01/26) Redheart Sannicandro-Polisportiva Trani (12/10/25-25/01/26) Polisportiva Trani-Virtus Sammarco (19/10/25-1/02/26) Elce-Polisportiva Trani (26/10/25-8/02/26) Polisportiva Trani-Gioventù San Severo (2/11/25-15/02/26) Soccer Ruvo-Polisportiva Trani (9/11/25-22/02/26) Polisportiva Trani-Accademia Calcio Monte (16/11/25-1/03/26) Virtus Molfetta-Polisportiva Trani (23/11/25-8/03/26) Polisportiva Trani-Sant'Agata di Puglia (30/11/25-15/03/26) Real San Giovanni-Polisportiva Trani (7/12/25-22/03/26) Polisportiva Trani-Audace Ascoli Satriano (14/12/25-12/04/26) Polisportiva Trani-Eagles Bisceglie (4/01/26-19/04/26) Real Rodi Garganico-Polisportiva Trani (11/01/26-26/04/26)

, al via la stagione 2025/26: con un comunicato ufficiale, la LND Puglia ha ufficializzato i calendari del campionato. Esordio casalingo per ladel nuovo allenatore Pensa, tra le candidate alla vittoria finale, contro il, società esperta di queste categorie. La sfida si disputerà, sul sintetico del 'Capirro Sport Village', pronto ad accompagnare i tranesi nelle gare casalinghe. La prima trasferta, invece, sarà contro il Redheart Sannicandro Garganico, domenica 12 ottobre. La Polisportiva chiuderà il proprio campionato in trasferta, contro il Real Rodi Garganico. I riposi saranno il 21/12, 28/12, 29/03 e 05/04.Di seguito il calendario completo: