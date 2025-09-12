Seconda Categoria, girone complicato per la Polisportiva Trani: ecco le avversarie

, tra poche settimane si inizia a fare sul serio: nella giornata di giovedì, la LND Puglia ha definito gli organici e i gironi della stagione 2025/2026., a differenza di quanto previsto: la società tranese aveva infatti avanzato richiesta di essere inserita nel girone "barese", ossia il 'B', per una linearità negli spostamenti, ma così non sarà.. Nei prossimi giorni sono attesi i calendari ufficiali, per scoprire quale sarà la prima avversaria dei biancazzurri.La squadra allenata da mister Pensa si prepara a vivere una stagione da protagonista, ma non sarà l'unica ad ambire alla promozione diretta. Ecco infatti ledel Girone A: Real Rodi Garganico, Marconi Ischitella, RedHeart Sannicandro, Virtus Sammarco, Gioventù Calcio San Severo, Real San Giovanni, Accademia Calcio Monte, Elce, Audace Ascoli Satriano, Sant'Agata di Puglia, Polisportiva Trani 2006, Eagles Bisceglie, Virtus Molfetta e Soccer Ruvo.Un cammino impegnativo, sicuramente, ma che non dovrà destare particolari preoccupazioni nell'ambiente della Polisportiva, chiamata a confermare quanto di buono fatto durante la passata stagione, conclusasi con la vittoria della Terza Categoria e della Coppa Italia.allestito dal presidente Abruzzese è di tutto rispetto, con giocatori che potrebbero giocarsela anche in palcoscenici più blasonati. Non resta che augurare alla Polisportiva Trani un grosso in bocca al lupo per la stagione alle porte.