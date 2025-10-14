Polisportiva Trani
Seconda Categoria, la Polisportiva Trani fa due su due: battuto il Redheart Sannicandro 1-3

Morea, autore di una doppietta, e Amorese, regalano il secondo successo consecutivo

Trani - martedì 14 ottobre 2025
Vince e convince la nuova ed ambiziosa Polisportiva Trani 2006 che, domenica, è scesa in campo per la 2^giornata del campionato di Seconda Categoria: al Comunale 'Carmelo Mascolo' di San Nicandro Garganico (FG), i tranesi hanno battuto in rimonta il Redheart Sannicandro, sul risultato di 1-3, al termine di una partita che nascondeva parecchie insidie: la doppietta di un super Morea prima e di Amorese nel finale regalano il secondo successo consecutivo ai ragazzi allenati da Michele Pensa, che trova così continuità in seguito all'ottima prova all'esordio, terminata 10-3 a favore della Polisportiva contro il Marconi Ischitella.

Quanto alla cronaca, il tecnico tranese schiera l'undici iniziale composto da Crisantemo, Frezza, Tortosa Gaetano, Cafagna, Campanale, Tortosa Maicol, Dell'Oglio, Amorese, Patruno, Anastasia e Morea. I padroni di casa andranno in vantaggio con la rete di Barisciani ma, subito dopo, ci pensa Morea a pareggiare prima e completare la rimonta successivamente, grazie a due rigori concessi dal direttore di gara. La prima frazione termina 1-2 a favore della Polisportiva Trani. Nella ripresa, il Sannicandro termina in dieci uomini, ma va comunque più volte vicino alla rete del pari, senza però trovarlo. Nel finale, Amorese sigla la rete del definitivo 1-3.

«Sapevamo fosse difficile - commenta Pensa - abbiamo affrontato una delle squadre candidate alla vittoria finale. Alla fine l'abbiamo portata a casa, forse potevamo gestirla meglio nella ripresa, ma bene i tre punti. Noi vogliamo vincere il campionato, ma non siamo gli unici» La Polisportiva, giovedì 16, scende nuovamente in campo per la Coppa Puglia: alle ore 20 la sfida contro l'Etra Barletta mentre, domenica prossima, i tranesi ospitano in campionato il Virtus Sammarco.
