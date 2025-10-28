Polisportiva Trani
Seconda Categoria, la Polisportiva Trani mantiene la vetta: termina 3-3 con l’Elce

Pari e rimpianti per i tranesi, primi in classifica a 10 punti

Trani - martedì 28 ottobre 2025 10.07
Seconda Categoria: è terminata, domenica 26 ottobre, la 4^giornata di campionato: la Polisportiva Trani 2006, chiamata a confermarsi in vetta, non va oltre il pari sul difficile campo dell'Elce: sul sintetico del 'Comunale' di Stornarella, termina 3-3, al termine di una partita divertente e ricca di reti, da una parte e dall'altra. Per i tranesi decisivi Anastasia ed Amorese, oltre ad un autogol. Per quanto riguarda la classifica, i tranesi restano primi, a quota 10 punti, appaiati con Accademia Calcio Monte, Soccer Ruvo ed Eagles Bisceglie.

Quanto alla cronaca, mister Pensa si affida al seguente undici, formato da Crisantemo, Frezza, Tortosa Gaetano, Cafagna, Campanale, Tortosa Maicol, Dell'Oglio, Amorese, Patruno, Anastasia e Morea. Pronti via, l'Elce passa in vantaggio, con la rete di Lenoci che, in contropiede, batte l'estremo portiere tranese. Dieci minuti più tardi ci pensa il solito Anastasia ad agguantare il pari. Al 21' però, complice anche il forte vento, i padroni di casa tornano nuovamente in vantaggio con D'Onofrio. Si va a riposo sul 2-1.

La ripresa inizia con il pareggio della Polisportiva, grazie ad una sfortunata autorete del difensore avversario: 2-2. Successivamente, l'Elce termina in dieci uomini ma riesce comunque a siglare la rete del nuovo sorpasso, ancora grazie a D'Onofrio. All'85' il direttore di gara espelle Atif e Pasquariello. In pieno recupero, i biancazzurri hanno la fora di pareggiarla, grazie alla rete di Amorese, che segna il definitivo 3-3.
