Seconda Categoria, la Polisportiva Trani mantiene la vetta: termina 3-3 con l’Elce

Seconda Categoria: è terminata, domenica 26 ottobre, la 4^giornata di campionato: la, chiamata a confermarsi in vetta, non va oltre il pari sul difficile campo: sul sintetico del 'Comunale' di Stornarella, termina, al termine di una partita divertente e ricca di reti, da una parte e dall'altra. Per i tranesi decisivi, oltre ad un. Per quanto riguarda la classifica, i tranesi restano, a quota 10 punti, appaiati con Accademia Calcio Monte, Soccer Ruvo ed Eagles Bisceglie.Quanto alla cronaca, mister Pensa si affida al seguente undici, formato da Crisantemo, Frezza, Tortosa Gaetano, Cafagna, Campanale, Tortosa Maicol, Dell'Oglio, Amorese, Patruno, Anastasia e Morea. Pronti via, l'Elce passa in vantaggio, con la rete di Lenoci che, in contropiede, batte l'estremo portiere tranese. Dieci minuti più tardi ci pensa il solito Anastasia ad agguantare il pari. Al 21' però, complice anche il forte vento, i padroni di casa tornano nuovamente in vantaggio con D'Onofrio. Si va a riposo sul 2-1.La ripresa inizia con il pareggio della Polisportiva, grazie ad una sfortunata autorete del difensore avversario: 2-2. Successivamente, l'Elce termina in dieci uomini ma riesce comunque a siglare la rete del nuovo sorpasso, ancora grazie a D'Onofrio. All'85' il direttore di gara espelle Atif e Pasquariello. In pieno recupero, i biancazzurri hanno la fora di pareggiarla, grazie alla rete di Amorese, che segna il definitivo 3-3.