Terza Categoria, il derby è della Polisportiva. E domenica prossima sfida decisiva…

in un match ricco di emozioni, ma soprattutto grande agonismo da una parte e dall'altra. Con questo successo, i tranesi rimangono saldamente in vetta alla classifica del Girone Bat del Campionato di Terza Categoria, a quota 26 punti.. La gara, almeno di eventuali sorprese, dovrebbe disputarsi allo Stadio Comunale, in un pomeriggio che potrebbe rivelarsi festivo per la Polisportiva che, in caso di tre punti, andrebbe dunque a più cinque dall'Andria: ripetiamo che, al termine dello scontro diretto, mancheranno solo due giornate.Tornando al derby di domenica scorsa, sarà il solito Morea ad aprire le marcature con una perla da fuori area. La Polisportiva continua a spingere con Zonno che colpisce in pieno il palo. Al 28', l'Asd pareggia i conti con Anastasia, lesto ad approfittare di una palla rimasta vagante in area di rigore e battere Crisantemo. Al 33' gli uomini di Terrevoli passano nuovamente in vantaggio: atterrato in area di rigore Desimine che si guadagna un penalty, realizzato successivamente ancora da Morea, autore di una doppietta. Si va a riposo sul 2-1 per la Polisportiva. Nella ripresa non cambia il copione: dominio territoriale della capolista che andrà vicina al tris prima con Desimine, e poi con Zonno. Al 61' intervento falloso su Desimine in area di rigore, secondo tiro dagli undici metri per i tranesi con Morea, infallibile dal dischetto: è 1-3. Al 78' l'Asd Trani accorcia le distanze con Guglielmi ma non basta: vince la Polisportiva che fa suo anche il secondo derby della stagione.