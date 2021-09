Tre neo cinture nere per la New Accademy Judo Trani

Domenica 26 Settembre 2021, presso il Palawojtyla di Martina Franca, tre atleti di spicco della società tranese hanno sostenuto gli esami per l'acquisizione del grado primo Dan di Judo, preparati e seguiti dal loro insegnante Tecnico Gianni Loprieno e la preziosa collaborazione del Tecnico Franco Tedeschi.I tre atleti sono Giuseppe Loprieno, Michele Lovino, e Nicolangelo Lotito, tutte e tre esaminati da una commissione composta da tre illustri maestri pugliesi: Nicola Rinaldi, Vice Presidente del Comitato fijlkam Judo Puglia, Gimbattista Guglielmi e Giulio Valente. Gli atleti hanno eseguito correttamente la prove pratica e teorica, come il Nake no Kata, Katame no Kata e preparati anche per il Ju no Kata, la commissione si è complimentata con i tre atleti, elogiandoli per la loro performance.Prossimo evento per la A.S.D. New Accademy Judo Trani è previsto per domenica 3 ottobre per la qualificazione dei campionati italiani judo Fijlkam presso il palazzetto di Martina Franca e vedranno impegnati Michele Lovino e Giuseppe Loprieno.Queste le parole del Tecnico Gianni Loprieno: «Sono soddisfatto dei risultati conseguiti dagli atleti. Nonostante le difficoltà della pandemia i ragazzi si sono preparati costantemente anche da remoto, per ottenere quella che poi è stata una preparazione eccellente perchè il Judo non è solo Shiai (competizione) ma soprattutto lo studio del kata, con annessa teoria. Un buon educatore di Judo deve saper trasmettere tutto questo».