Amedeo Bottaro, Sindaco di Trani, non le manda a dire: “La mia esperienza amministrativa finirà, ma non quella politica”

Amedeo Bottaro: intervista esclusiva Tonino Lacalamita

Una settimana fa, Sindaco di Trani, è stato ospitato dal collega Roberto Straniero nella sua trasmissione televisiva "Spazio Città", andata in onda lo scorso 18 febbraio sul canale di Tele Sveva . I temi affrontati furono molteplici, ma proprio all'inizio della intervista quello che poi ha scatenato le polemiche di questi giorni, sono state le risposte del Primo Cittadino al giornalista che gli ha chiesto come lo stesso Bottaro si vedesse politicamente oltre la fine del suo secondo mandato da Sindaco, va detto che nei giorni precedenti all'intervista c'era stato un incontro di gran parte dei rappresentanti politici di centro sinistra che sostengono la sua maggioranza dove il Primo Cittadino non era stato invitato. La risposta di Amedeo Bottaro sembrò più quella di Sindaco dimesso e poco combattivo, quasi rassegnato ad una sorte politica sotto tono.Per questo abbiamo voluto intervistarlo per comprendere bene la situazione, per capire se davvero ci trovassimo di fronte ad un Sindaco dimesso, sotto tono o addirittura sotto ricatto politico", una situazione poco auspicabile considerato che alla fine del suo mandato manca più di un anno e c'è ancora tanto da fare per la Città di Trani. Dall'intervista checi ha rilasciato viene invece fuori un Sindaco più agguerrito che mai, che non le manda a dire alla sua parte politica, che guarda in casa propria con lucidità: "Se Il centrosinistra tranese è così folle da pensare di non aver bisogno di chi in questi anni ha spostato l'asse della città da centrodestra a centrosinistra, pensa di poter procedere autonomamente, ritenendo la mia esperienza politica, non amministrativa, che facciano. Se tutti pensano che Bottaro, ormai abbia fatto il suo tempo e si può chiudere in un cassetto, io in quel cassetto ci vado tranquillamente. Non ho nessun tipo di problemi e non sarò io ad aprirlo. Se obiettivamente anche il Partito Democratico ritiene questo, che lo faccia pure, è evidente che da parte mia dire che ci sia un minimo di risentimento è esagerato, ma delusione sì, assolutamente, perché evidentemente non si riconosce il lavoro fatto dal sottoscritto in tutti questi dieci anni, che banalmente non è soltanto quello di amministrare una città, ma anche tenere una coalizione di centrosinistra unita".®Riproduzione riservata