Assessore Merra : «Ci sarà chi risponderà di disastro ambientale»

"Fuochi in città...mi preme puntualizzare quanto segue...ieri sera dopo la segnalazione dei tanti cittadini mi sono adoperata per far spegnere l'incendio che dirompeva lungo la costa Nord nei pressi di via dei Finanzieri.



Nel ruolo di Assessore all'ambiente ho avvisato tempestivamente la polizia locale i quali mi avevano assicurato che sarebbero interventi con i Vigili del Fuoco.



Mi sono recata sul posto ho atteso l'arrivo dei rinforzi ma nessuno è mai arrivato...oggi comunichero' ufficialmente l'accaduto e sicuramente ci sarà chi risponderà di disastro ambientale...contro la vita e l'incolumità pubblica...".

Riportiamo integralmente l'intervento sulla sua pagina Facebook dell'assessore Raffaella merra a seguito dell'incendio divampato ieri sera in via dei finanzieri a causa del quale l'aria dell'intera città è stata irrespirabile per tutta la notte.