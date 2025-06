"Assistenza specialistica, le famiglie possono stare tranquille", le rassicurazioni del vice sindaco di Trani Ferrante

Assistenza specialistica. Un invito a non strumentalizzare l'applicazione del nuovo regolamento e ad attendere la scadenza di presentazione delle domande prevista per il 30 giugno giunge dal vice sindaco ed assessore alle politiche attive per la diversabilità, Fabrizio Ferrante.Il vice sindaco si rivolge essenzialmente alle famiglie fruitrici del servizio. "Questa amministrazione – dice - ha sempre mostrato grande attenzione per il mondo della disabilità, rappresentando un modello da imitare da parte di altri Comuni. Nonostante il taglio delle risorse del governo nazionale sulla disabilità in questi anni abbiamo fatto fronte alle esigenze di tutti ( insieme al Comune di Bisceglie) coprendo una impennata di richieste anche con ingenti risorse del bilancio comunale. L'impegno non muterà nell'interesse dei cittadini e degli utenti speciali, oggi (per fortuna non tutti) disorientati da una comunicazione "contro" da parte di rappresentanti politici che nelle sedi istituzionali e in consiglio comunale non hanno mai preso posizione approvando il regolamento insieme alla maggioranza. L'obiettivo principale è quello di rendere un servizio di qualità con interventi calibrati sulle necessità dei ragazzi".Ferrante entra nel merito del regolamento, adottato con uguali requisiti anche negli altri Comuni: "Se è vero che il requisito della legge 104 del 1992 articolo 3 comma 3 rappresenta il principale criterio di accesso al servizio va anche evidenziato che l' amministrazione sta profondendo significativi sforzi per andare incontro a chi ha sacrosante necessità. Le famiglie possono stare tranquille e le invitiamo ad interfacciarsi per ogni dubbio con i servizi sociali professionali del Comune per i chiarimenti necessari. Un quadro complessivo definito lo avremo solamente dopo la scadenza del 30 giugno, ma possiamo già preannunciare l'impegno dell'Amministrazione nel convocare tutte le parti in causa, a cominciare dai dirigenti scolastici, per affrontare ogni tipo di criticità. La concertazione tra servizi sociali professionali dei Comuni di Ambito, i dirigenti scolastici e la ASL territoriale ci consentirà di trovare una soluzione per tutte le oggettive necessità. La cosa che realmente dispiace è che si tenti, per fini diversi dall'interesse degli alunni, di generare preoccupazioni che il tempo decreterà come ingiustificate".