Assistenza Specialistica Scolastica: a Trani sono sempre più roventi le polemiche

Lo scorso 16 aprile fu approvato in, dopo la discussione in Commissione Affari Istituzionali (verbale 13/2025), il disciplinare di accesso al "Servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione rivolta agli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie", un provvedimento che continua ad animare la discussione in Città, che ha destato non poche polemiche sopratutto nel passaggio che riguarda l'accesso al servizio che il regolamento riserva solo a quei soggetti fragili in possesso del certificato INPS legge 104/92 art.3 comma 3, un documento, in sostanza, che ne individua la gravità della disabilità.Sono giorni che registriamo, sollecitati in special modo dalle famiglie dei soggetti fragili, interventi trasversali legati all'ambiente politico, a quello scolastico, alle associazioni ed alla società civile tranese, che ne richiedono l'urgente modifica e revisione: l'ultimo in ordine di tempo quello di, docente di scuola dell'infanzia nonchè responsabile provinciale di Azzurro Donna di Forza Italia , pubblicato su stampa nazionale sabato 21 giugno (Gazzetta del Mezzogiorno - Bat - Trani - pag.25).Nonostante i chiarimenti dell'esplicitati attraverso il comunicato ufficiale del 17 giugno , le polemiche non si sono attenuate, anzi riteniamo non siano destinate affatto a placarsi, per questo, in tale prospettiva, per consentire a tutti i concittadini di potersi formare una opinione quanto più oggettiva sulla questione, non ha importanza se a favore o contro la modifica del disciplinare che ci occupa,lain cui l' avv., nella sua qualità di Assessore alle Disabilità, presentò e motivò il provvedimento.