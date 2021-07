Astor Piazzolla, una vita per la musica: presentato a Trani il libro sul musicista argentino

Ha moderato la serata, oltre ad aver curato la realizzazione di video e foto Vittorio Cassinesi.



L'evento ha origine in un legame speciale di Astor Piazzolla con Trani , città nella quale nacque suo nonno e che ha conferito a sua moglie la cittadinanza onoraria .

Si è tenuta con grande successo di pubblico la presentazione del libro "Astor Piazzolla una vita per la musica", per i tipi di Sillabe editrice Opera laboratori .L'incontro con la autrice Maria Susana Azzi sì è svolto domenica 18 luglio in Villa Comunale proprio sul piazzale della musica dedicato al grande maestro argentino .L'organizzazione dell'evento è avvenuta con estrema cura e attenzione da parte dell'associazione "Amici della musica Astor Piazzolla" di Trani rappresentata dal presidente Paco Francesco Cosentino e dal vicepresidente Lino Albanese.