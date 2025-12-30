Chiesa della Madonna del Carmine gremita per lo spettacolo "Christmas Carols" dell'Orchestra Arcadia

Social Video 2 minuti M°Roberto Fasciano - Orchestra Arcadia a Trani Serena De Musso

Chiesa gremita domenica 28 dicembre in occasione dell'esibizione dell'Orchestra Arcadia per la seconda data natalizia. L'ensemble musicale ha incantato il pubblico della Chiesa della Madonna del Carmine con un repertorio natalizio, passando dai brani più popolari come "Jingle bells", "All I want for Christmas" e "The Snowman," sino ai grandi classici struggenti quali "Gabriel's Oboe" e "Hallelujah".«Sono orgoglioso della performance dei ragazzi, ho trovato il pubblico emozionato e molto caloroso negli applausi. Penso che davvero siamo riusciti a trasmettere un sentimento di pace ed armonia» ha commentato il direttore d'orchestra MaestroL'orchestra Arcadia nasce dal 2009 con un organico di una decina di elementi e con l'intento di portare i giovani talenti del territorio a confrontarsi con contesti di concertistica. L'anno dopo si costituisce ufficialmente l'Associazione Musicale Arcadia che col tempo riesce ad ingrandirsi sino ad arrivare all'organico attuale tra i 30 e 40 elementi. Non solo musica classica nel repertorio eseguito dai musicisti e dalle musiciste dirette da Fasciano ma anche musica moderna e jazz. «Il concerto è sempre un occasione per stare insieme ed infatti è questo il nostro augurio: un anno prospero, ricco di amore e pace» ha poi concluso il Maestro.