Ciao, Raffaella, anche Trani ti omaggia con un ricordo

"Quando scompaiono persone come Raffaella Carrà e come perdere un po' di noi": sono le parole pronunciate, appena saputa la notizia, da Katia Ricciarelli . Ed è un po' quello che stiamo provando in tanti, tantissimi, dagli italiani, oggi anziani, che ne hanno visto muovere i primi passi in televisione ai bambini che conoscono i suoi ritornelli insieme alle canzoni dello Zecchino attraversando decine di generazioni, canzoni che non hanno tempo e balliamo nelle feste dei matrimoni come sulle spiagge e le discoteche.Raffaella la amavamo tutti, indistintamente, perché era brava, bravissima, perché in modo talentuoso, intelligente, sempre innovativo, con classe e mai in modo volgare ha rappresentato la televisione pubblica più bella.Tutto il mondo dello spettacolo da Vasco Rossi ("la più bella e più brava di sempre") e della cultura la piange e trasversalmente anche il mondo politico, a partire dal presidente Mattarella e dal premier Draghi.La sua presenza come donna di spettacolo a Trani è avvenuta in occasione di uno spettacolo che dalla Fininvest arrivò in città; ma lei era in collegamento diretto da studio e in quella occasione guardando la cattedrale sotto la quale fu allestita una parte dello show salutò i tranesi e la bellezza della nostra città e delle ballerine della scuola di ballo della professoressa Bini.Essere stati in quella occasione tra i figuranti che rappresentavano una Trani di epoca riporta alla mente il ricordo di come arrivassero le direttive da Raffaella Carrà stessa che in maniera meticolosa voleva che anche la parte dello spettacolo in collegamento fosse perfetta e che nulla fosse lasciato al caso dimostrando una professionalità una meticolosità nella preparazione dei suoi show che erano alla base del suo successo insieme al suo straordinario carisma e alla sua proverbiale energia la stessa che cercava di trasmettere al pubblico.Con la sua profonda discrezione, la stessa con la quale se n'è andata, forse in passato sarà venuta a visitare quella bellezza che la incantò dal video.Di fatto sarà qui d'ora in poi, rimanendo nel cuore e nella memoria di tutti noi come di tutti gli italiani.