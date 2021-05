Contributo libri di testo per l'anno scolastico 2021/22: al via le domande

Sulla piattaforma regionale Studio in Puglia è stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'anno scolastico 2021/2022, rivolto alle studentesse e agli studenti residenti nei Comuni della Regione Puglia.



DESTINATARI: studentesse e studenti che nell'anno scolastico 2021/2022 frequenteranno le scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, residenti sul territorio regionale e il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore ad € 10.632,94. I dati ISEE saranno acquisiti direttamente dalla banca dati dell'INPS tramite cooperazione applicativa; pertanto, al momento della presentazione dell'istanza è necessario che per il nucleo familiare sia già disponibile nel sistema INPS una dichiarazione ISEE valida.



FASI DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELL'ISTANZA: la domanda va compilata mediante accesso all'area riservata del portale Studio in Puglia alternativamente tramite:

SPID (accesso tramite identità digitale) o, in alternativa, con CIE (carta di Identità Elettronica) o con la CNS (TS-CNS) (Carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria) ai sensi della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 che ha convertito il Decreto-legge n.76 art. 24 del 16 luglio 2020

"Semplificazione e innovazione digitale";



Utilizzo delle credenziali di accesso al portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, per gli utenti già registrati e per un periodo transitorio che terminerà il 30 settembre 2021;



Successivamente all'accreditamento (con SPID o con credenziali) viene data la possibilità di abilitare l'opzione "utente facilitatore", al fine di essere abilitati alla compilazione e alla trasmissione di più pratiche.



TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: la procedura sarà attiva a partire dalle ore 12 di lunedì 17 maggio 2021 e fino alle ore 14 del 20 luglio. Oltre questo termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.