Contributo libro classi digitali, consegna documentazione per rimborsi

Scadenza: 10 ottobre 2025. Tutte le info

Trani - giovedì 11 settembre 2025
Il dirigente del servizio Pubblica Istruzione rende noto che fino a venerdì 10 ottobre 2025 sarà possibile consegnare la documentazione necessaria per l'erogazione, secondo la modalità rimborso, del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l'A.S. 2025/2026 per gli studenti che frequentano le classi digitali.

La documentazione dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Palazzo di Città (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12 ed il giovedì anche il pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30) oppure inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.trani.bt.it

Di seguito i documenti richiesti:
Compilazione del modulo allegato di dichiarazione della spesa sostenuta con allegata copia di un documento di identità in corso di validità;
Copia dei documenti fiscali (scontrini, fatture, etc.) attestanti la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri digitali (gli originali dovranno essere obbligatoriamente conservati dal richiedente per 5 anni)
Copia dell'istanza di candidatura, da scaricare dal portale regionale www.studioinpuglia.regione.puglia.it
fotocopia dell'iban su cui dovrà essere effettuata l'erogazione del beneficio.

La mancata presentazione di tutta la documentazione sopra elencata entro i termini comporterà automaticamente l'esclusione dal rimborso. Nella determinazione pro-capite dell'ammontare del beneficio alle istanze raccolte nella seconda finestra, i Comuni non dovranno superare i contributi erogati nella prima finestra.
