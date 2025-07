Convocato il Consiglio Comunale di Trani: la responsabilità istituzionale della maggioranza sugli equilibri di Bilancio e il futuro della Città

L'acquisizione e accettazione nel patrimonio indisponibile dell'ente comunale dell'immobile di Via Tasselgardo: un punto che mira a chiudere un annoso contenzioso da oltre 2 milioni di euro tra il Comune e la società Verdemare (Veronico). La transazione, se approvata, concretizzerà una futura e più dignitosa sede per la Polizia Locale consentendo all' Amministrazione Bottaro ed in particolare all'assessorato di riferimento di traguardare uno dei suoi obiettivi primari di questa consiliatura;

Il regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano della Città di Trani. un provvedimento atteso che andrà a definire e regolamentare numerosi aspetti gestionali legati al verde cittadino finalizzato al miglioramento del paesaggio urbano;

La "Salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2025/2027 e l'assestamento generale" , sarà questo il punto all'O.d.g. di maggiore attenzione, il nodo cruciale dell'adunanza cittadina.

Il Consiglio Comunale di Trani non si riunirà oggi, mercoledì 23 luglio, alle 16:30 in prima convocazione per le assenze, già comunicate per le vie brevi, di numerosi consiglieri, ma si terrà invece in seconda adunata, fissata per il prossimo venerdì 25, per affrontare un ordine del giorno denso di temi cruciali.L'ordine del giorno ha come primo punto la ratifica della nomina di Saverio De Laurentis, primo dei non eletti nelle liste del PD, che subentrerà al dipartito dott. Carlo Avantario. Oltre a ciò è prevista l'approvazione del progetto esecutivo e il vincolo per gli interventi di riprofilatura delle scarpate della tratta Barletta-Trani, l'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e il riconoscimento di diversi debiti fuori bilancio derivanti da sentenze giudiziarie.L'approvazione dell'ultimo punto è di vitale importanza e di natura perentoria: la mancata ratifica di queste delibere entro i termini di legge potrebbe innescare meccanismi che porterebbero allo scioglimento automatico del Consiglio Comunale e alla decadenza della sindacatura. Il bilancio è lo strumento attraverso cui il Comune può legalmente operare, riscuotere entrate, effettuare spese e garantire i servizi. Senza un bilancio approvato o i suoi equilibri salvaguardati, l'ente risulterebbe paralizzato., che innescherebbe una procedura automatica di diffida da parte del Prefetto, seguita, in caso di mancato rispetto dei termini, dallo scioglimento del Consiglio e dalla nomina di un Commissario Prefettizio.Staremo a vedere.