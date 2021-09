Dimensionamento scolastico: per il Pd "è necessario ponderare alcune criticità"

Sul tema del dimensionamento scolastico è "necessario ponderare alcune criticità": lo sostiene il Partito Democratico in un comunicato, nel quale si legge appunto che il partito di maggioranza "ha espresso il proprio indirizzo politico" in riferimento al dimensionamento scolastico della città, "dando mandato alla capogruppo Patrizia Cormio di condividerlo nell'incontro dei capigruppo che è stato convocato per il giorno 9 settembre dal Presidente del Consiglio Giacomo Marinaro"."A seguito del lavoro fatto dall'assessore alla Pubblica Istruzione, ben consapevoli che ridisegnare l'assetto scolastico della città di Trani sia un importante obiettivo, riteniamo sia necessario ponderare alcune criticità che attualmente sussistono.L'edilizia scolastica costituisce l'obiettivo fondamentale e prioritario in questo momento storico, a seguito del protrarsi della pandemia e visti i diversi finanziamenti a cui il comune di Trani ha avuto accesso. Sicuramente è necessario concentrare le forze su quest'obiettivo e contemporaneamente portare avanti, avvalendosi di tempi distesi, tavoli tecnici e politici che vadano nella direzione di dover ridurre nuovamente i fitti passivi, e ridisegnare l'assetto scolastico e la distribuzione degli spazi in maniera condivisa e partecipata. Certi che l'assessore condividerà il percorso auguriamo buon lavoro a tutti coloro che saranno chiamati ad intervenire per il raggiungimento degli obiettivi prioritari".