FormArteInsieme, l'evento che mette in rete diverse associazioni di Trani

Lo spirito che anima questo evento è l'espressione sinergica delle arti nelle sue varie forme. Arte è una parola dal significato ampio ma quanto mai ridotto al concetto d' eccellenza. Qualunque manifestazione di arte nell'accezione più nobile del termine richiede, oltre ad una naturale predisposizione un percorso formativo qualificato e completo. E' la formazione un primo aspetto che l'evento vuole mettere in luce. Formare all'arte attraverso lo studio, l'approfondimento e il sacrificio consente di raggiungere vette elevate. L'arte riveste anche un fondamentale ruolo educativo, poiché lascia spaziare le menti e permette di concepirlo come un bene comune. Tutti in qualunque maniera sotto qualunque forma, non possono che migliorare il proprio io.

Programma: Domenica 20 giugno presso La Galleria Belmondo

Poiché l'arte resta una delle più sane scuole di vita, un secondo aspetto che l'evento vuole sottolineare è l'integrazione tra le persone qualunque problematica abbiano: parliamo di integrazione tra soggetti caratterialmente diversi e non solo, integrazione fra culture differenti, integrazione fra forme artistiche varie. Poiché l'Arte educa al bello ciò che ne risulta sublimato è il sentimento obiettivo dell'evento) nella maniera più diretta, come succede con la musica, o attraverso una storia coinvolgente o semplicemente come effetto di una condivisione piacevole di ciò che ci detta il nostro cuore. Questo ultimo aspetto che si vuole mettere in luce attraverso l'arte è realmente il fine ultimo dell'essere umano: vivere secondo la legge del cuore attraverso gli effetti caleidoscopici dell'Arte.Le associazioni e realtà coinvolte:Forme associazione culturaleFlorestano casa editriceDomenico Sarro associazione musicaleStudio Danza danzaGianluigi Corallo recitazioneSanchirico SpettacoliAntonio di Gregoria pitturaCESVIM formazione professionale make up e hair styleBURDI creazioni gioielli artigianaliOre 18.00 Presentazione delle realtà culturali e senso dell'evento.Ore 18.30 1°Tema FormazionePresentazione del libro Acquamarina di Giusy Scattarelli ( Florestano Edizioni).Reading a cura dei giovani allievi della scuola di teatroInarte diretta da Pierluigi Corallo alternati a musiche eseguite da i giovani musicisti della Associazione Musicale Culturale D.Sarro, Chopin Studio da Concerto Op.10 n 6 Morena Fornelli, Chopin Studio da Concerto op.10 n.4 Carla Zecchillo, Chopin Studio da concerto op 10 n.5 Sara Sasso, Liszt Studio da concerto Mormorio della foresta Emanuela Eplite;Pitture estemporanee Antonio di GregorioPasso a due di locking maestro - Morris e allieva Giorgia Monterisi;Sfilata di alcuni dei ragazzi del corso di portamento di FORME.Ore 19.30 2,°Tema IntegrazionePresentazione dell'Audio libro Lucy di Anna Garofalo, (Florestano Edizioni). Piccola performance sulla trama ed esecuzione di piccoli brani eseguiti dai piccoli musicisti della Associaziobe Musicale D.Sarro: Enzo Paolo De Masi,Elena Shiashi, Daniel Arpone, Monica Di Meo, Martina Bartucci, Matilde Corallo. Assolo hip hop coreografa: Ciancy, ballerina: Micaela Fortes LimaOre 20.30 3°Tema il SentimentoPresentazione del libro "Panni al sole" .e Kalendario di Concetta Antonelli (Florestano Edizioni). Reading a cura dei giovani allievi della scuola di teatro InarTeatro alternati a musiche di Liszt: Sonetto del Petrarca suonato da Emanuela Eplite, La leggerezza Suonata da Sara Sasso e Liszt-Wagner Isoldeliebestod dal Tristano e Isotta suonato da Stefania Marino. Le ragazze indossano i gioielli di Mimmo Burdi e le acconciature e make up a cura dell'istituto professionale Cesvim.